"Украина не в силах": в ЕС сделали важное заявление об Одессе и Донбассе - 07.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Украина не в силах": в ЕС сделали важное заявление об Одессе и Донбассе
2026-05-07T07:15+0300
Спецоперация на Украине, НАТО, Одесса, ЕС, ДОНБАСС, УКРАИНА, Мировая экономика, Общество
"Украина не в силах": в ЕС сделали важное заявление об Одессе и Донбассе

Кларсфельд: Западу следует искать компромисс с Россией и учитывать ее интересы на Украине

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Европейцам следует понять, что из себя представляют Одесса и Донбасс, заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд в эфире местного телеканала CNEWS.
"Для русских, во всяком случае, часть Украины является русской. Одесса — это город, где люди говорят по-русски. Донбасс — это регион, который является русским. Там люди чувствуют себя русскими и связывают свою судьбу с Россией. Европейцы должны это понять", — подчеркнул он.
Также политик отметил необходимость поисков компромисса с Москвой и понимания ее интересов.
"Украина не в силах выиграть в этом конфликте. <…> Если НАТО будет втянуто в него — чего Украина добивалась и, возможно, до сих пор пытается добиться — это станет началом третьей мировой войны. Лучше искать компромисс. <…> Но я не думаю, что европейские народы хотят воевать с Россией. Поэтому в ситуации, когда невозможно победить Россию <…>, лучше найти с ней компромисс", — признал Кларсфельд.
В последнее время Россия отмечает повышение активности НАТО вблизи своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, объясняя это сдерживанием агрессии. Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением военных сил блока в Европе. В Министерстве иностранных дел заявляли о готовности к равноправному диалогу с НАТО, с условием, что Запад откажется от курса на милитаризацию региона.
