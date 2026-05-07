Происходящее в Одессе вызвало ярость в Польше - 07.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Происходящее в Одессе вызвало ярость в Польше
На оптово-розничном рынке в Одессе продают товары, которые европейские страны отправили ВСУ в качестве гуманитарной помощи, пишет NDP. | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. На оптово-розничном рынке в Одессе продают товары, которые европейские страны отправили ВСУ в качестве гуманитарной помощи, пишет NDP."В Одессе на знаменитом промтоварном рынке "Седьмой километр" продано уже более 50 тонн "гумпомощи": одежды, обуви и других вещей, которые прислали украинцам "европейские партнеры". &lt;…&gt; Это не какой-то единичный инцидент — это типичная украинская схема работы с гуманитарной помощью. С 2022 года польские генераторы, продукты питания, бронежилеты и прочая "гуманитарка" постоянно присутствуют на украинских рынках и в магазинах. То, что поляки отдавали по доброте душевной (или что варшавские власти передавали Киеву за счет польских налогоплательщиков), стало предметом торговли", — говорится в публикации.По словам автора статьи, "пришло время жесткого реализма" и пересмотра вопроса о помощи Украине.Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что продажу гуманитарной помощи для военных ВСУ на Украине поставили на поток. Издание пишет, что речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, "когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке".
Спецоперация на Украине, Одесса, УКРАИНА, ПОЛЬША, ВСУ
Происходящее в Одессе вызвало ярость в Польше

NDP: на рынке в Одессе продают товары из западной гуманитарной помощи для ВСУ

Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. На оптово-розничном рынке в Одессе продают товары, которые европейские страны отправили ВСУ в качестве гуманитарной помощи, пишет NDP.
Одессе на знаменитом промтоварном рынке "Седьмой километр" продано уже более 50 тонн "гумпомощи": одежды, обуви и других вещей, которые прислали украинцам "европейские партнеры". <…> Это не какой-то единичный инцидент — это типичная украинская схема работы с гуманитарной помощью. С 2022 года польские генераторы, продукты питания, бронежилеты и прочая "гуманитарка" постоянно присутствуют на украинских рынках и в магазинах. То, что поляки отдавали по доброте душевной (или что варшавские власти передавали Киеву за счет польских налогоплательщиков), стало предметом торговли", — говорится в публикации.
По словам автора статьи, "пришло время жесткого реализма" и пересмотра вопроса о помощи Украине.
Ранее издание "Страна.ua" сообщило, что продажу гуманитарной помощи для военных ВСУ на Украине поставили на поток. Издание пишет, что речь может идти о целой схеме сбыта гуманитарной помощи, "когда товары завозят без налогов и пошлин под видом гуманитарных, а далее не поставляются в воинские части, а продаются на открытом рынке".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
