Глава AirAsia сравнил последствия закрытия Ормуза и пандемии коронавируса - 07.05.2026, ПРАЙМ
Глава AirAsia сравнил последствия закрытия Ормуза и пандемии коронавируса
2026-05-07T10:22+0300
2026-05-07T11:22+0300
10:22 07.05.2026 (обновлено: 11:22 07.05.2026)
 
Глава AirAsia сравнил последствия закрытия Ормуза и пандемии коронавируса

Глава AirAsia Фернандес: закрытие Ормуза ударило по авиаотрасли сильнее пандемии

© flickr.com / Alfredo CottinСамолет в небе.
Самолет в небе.. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Цены на авиационное топливо выросли более чем втрое из-за конфликта на Ближнем Востоке, закрытие Ормузского пролива стало для авиаотрасли большим шоком, чем пандемия 2020 года, рассказал в интервью газете Financial Times глава компании AirAsia Тони Фернандес.
"Я думал, что повидал все во время COVID-19, но когда авиатопливо подорожало почти в три раза, стало гораздо хуже", - цитирует газета слова Фернандеса.
Большая доля расходов авиационной отрасли связана именно с авиатопливом, нехватку которого авиакомпании ощущают особенно остро в результате закрытия Ормузского пролива с начала марта.
Газета уточняет, что закрытие этой важнейшей мировой торговой артерии привело к перебоям нефтяных поставок, из-за чего цены на черное золото взлетели с 85 долларов за баррель до более чем 200 долларов в конце февраля. Это стало шоком для авиаиндустрии, в результате ряд компаний по всему миру повышают цены на билеты и сокращают количество рейсов, пишет FT.
При этом есть авиаперевозчики, которые не просто урезают число рейсов, но даже прекращают работу. Так, американская Spirit Airlines отменила все рейсы и объявила о прекращении работы. Компании не удалось договориться с Белым домом о пакете экстренной помощи.
В апреле глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявлял об угрозе дефицита дизельного топлива и авиакеросина в Европе. А гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш прогнозировал, что к концу мая в Европе могут начаться отмены рейсов из-за нехватки авиатоплива, как это уже происходит в некоторых странах Азии.
Из-за эскалации на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
