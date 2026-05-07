Юрист объяснил, как вернуть перевод на закрытый банковский счет

Отправка перевода на закрытый банковский счет — ситуация неприятная, но не критичная. О том, как вернуть деньги, если они не возвращаются автоматически,... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T03:03+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Отправка перевода на закрытый банковский счет — ситуация неприятная, но не критичная. О том, как вернуть деньги, если они не возвращаются автоматически, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.По словам эксперта, средства по закрытым реквизитам не зачисляются. Платёжная система просто не может выполнить операцию, и деньги в большинстве случаев автоматически возвращаются отправителю. Обычно на это уходит от одного до трёх рабочих дней. Если перевод был сделан в выходной или праздничный день, срок может немного увеличиться. Однако бывают ситуации, когда перевод всё же доходит до закрытого счёта и зависает на технических счетах банка — тогда автоматического возврата не происходит."Если спустя несколько дней деньги не вернулись и не поступили получателю, нужно обращаться в банк. Свяжитесь со службой поддержки банка-отправителя: позвоните на горячую линию или лично придите в отделение. В банке напишут заявление об отмене ошибочной операции. Чем раньше обратиться, тем выше шанс остановить и вернуть платеж", — пояснил Хаминский.Юрист подчёркивает, что защитить себя проще, чем потом исправлять последствия: перед отправкой важно внимательно проверять реквизиты, а лучше лишний раз связаться с получателем и уточнить номер счета. Паниковать не стоит — закон на стороне добросовестного плательщика. Даже если автоматический возврат не сработал, деньги не пропадут. При отказе банка или получателя всегда можно обратиться в суд. Бывает, что банк переводит неактивные счета в разряд "спящих", и тогда вернуть деньги будет проблематичнее, поэтому затягивать с обращением не стоит.

