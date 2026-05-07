"Их рук дело". В Швеции сделали поразительное заявление о Путине
Фросне: Европа хочет свернуть Путина и руками Украины разгромить Россию
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Европа хочет свергнуть президента Владимира Путина и руками Киева разгромить Россию, заявила журналистка Крис Форсне в эфире SwebbTV.
"Когда вы в последний раз слышали о пресловутой "коалиции желающих? Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц. Трое неудачников. Это же их рук дело. Это они продолжают войну чужими руками, потому что ЕС хочет разгромить Россию. Они хотят свергнуть Путина", — добавила она.
При этом этих европейских политиков в их собственных странах не очень то любят и уважают, подчеркнула Форсне.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.
