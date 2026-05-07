Роскачество назвало лучшие оранжевые вина 2026 года - 07.05.2026, ПРАЙМ
Роскачество назвало лучшие оранжевые вина 2026 года
03:18 07.05.2026
 
Роскачество назвало лучшие оранжевые вина 2026 года

Роскачество назвало лучшие образцы оранжевых вин в 2026 году

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Роскачество по итогам исследования российских оранжевых вин определило лучшие образцы, в этом году в рейтинг вошло 22 образца от 16 производителей из разных регионов страны, рассказали РИА Новости в организации.
"Эксперты "Винного гида России" представили рейтинг оранжевых вин — одного из самых древних и одновременно модных стилей виноделия. В исследование 2026 года вошли 22 позиции от 16 торговых марок из Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя, Ростовской области и даже Подмосковья", - говорится в сообщении.
По итогам исследования лучшими оранжевыми винами были признаны: "Шато Тамань Натюр Оранж" и "Шато Тамань Селект Оранж" от винодельни "Кубань-Вино", "Траминер розовый" от "Эльпы", "Мускат Амбер Оранж" от "Радио Вайн", а также "Оранжевое из белого" от бренда "Мысхако".
Лучшим в категории фермерских вин стало вино "Траминер розовый" от "Эльпы", занявшее третье место в общем рейтинге. В тройку лучших авторских и фермерских вин также вошли "Шардоне Оранж" от "Семейной винодельни Литавщуков" и "Оранж" из сорта "Подарок Магарача" от Виталия Батрака.
Оранжевые вина представлены в широком ценовом диапазоне. Самое недорогое положительно оцененное вино - производства "Алвиса", Дагестан - стоило 450 рублей. Ценовой лидер - работа винодела Никиты Абалихина, которая обошлась в 3,3 тысячи рублей за бутылку. Абсолютным лидером по соотношению цены и качества стало вино "Шато Тамань Натюр Оранж", закупленное для исследования за 579 рублей.
В Роскачестве отметили, что оранжевое вино - это белое вино с мацерацией. Его производят из белых сортов винограда по технологии красных: сок длительное время настаивается на кожице и косточках, приобретая янтарный цвет, танинную структуру и сложные ароматы. Несколько лет назад этот стиль был уделом энтузиастов, сегодня его выпускают как малые фермерские хозяйства, так и крупные винодельни.
В настоящий момент Росстандарт при участии Роскачества разрабатывает нормативные документы, которые закрепят определение "белое вино с мацерацией" и установят требования к его производству. Это поможет потребителям четко идентифицировать оранжевые вина на полках и отличать их от традиционных белых.
 
