В Сербии заявили, что условия MOL для покупки NIS пока не подходят стране

Джедович-Ханданович: условия MOL для покупки пакета акций NIS пока не подходят Сербии
БЕЛГРАД, 7 мая – ПРАЙМ. Предложенные венгерской нефтегазовой компанией MOL условия по приобретению контрольного пакета акций российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) пока не удовлетворяют сербскую сторону, переговоры продолжатся, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Глава сербского минэнерго провела в четверг встречу с представителями венгерской нефтегазовой компании.
"Сербская сторона не удовлетворена предложением, которое сегодня получила, относительно нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Панчево. Это касается "красных линий", через которые, как мы сказали, Сербия не переступит - прежде всего, будущей работы НПЗ, объемов переработки сырой нефти... для обеспечения в определенном объеме рынка Сербии", - цитирует Джедович-Ханданович агентство Танюг.
Минфин США 17 апреля в очередной раз продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней. Срок, установленный для окончания сделки - 22 мая.
Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.