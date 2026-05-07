Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/shell-869756057.html
Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле
Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле - 07.05.2026, ПРАЙМ
Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле
Британо-нидерландская Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле и ведет об этом активные переговоры с Каракасом, заявил глава... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T18:53+0300
2026-05-07T18:53+0300
нефть
газ
венесуэла
shell
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/43/762234361_0:19:769:451_1920x0_80_0_0_33559570860159ed7c8bbe6501f903b7.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле и ведет об этом активные переговоры с Каракасом, заявил глава компании Ваэль Саван. "Наше особое преимущество заключается в глубоководной добыче газа. Мы ведем дискуссии с правительством Венесуэлы о возможностях монетизации газа, который долгое время оставался невостребованным. Идеальный путь для этого - поставки через завод Atlantic LNG в Тринидаде и Тобаго", - сказал он в ходе конференции с аналитиками. В компании подчеркнули, что именно морские проекты являются приоритетом на ближайшие месяцы. Shell также изучает возможности работы на суше, такие проекты потребуют гораздо больше времени для реализации. "Мы сосредоточены на морских газовых возможностях. В ближайшие месяцы нам предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - добавили в компании.
https://1prime.ru/20260429/glava-869524764.html
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76223/43/762234361_35:0:718:512_1920x0_80_0_0_6592d4f52e55c7c3dd63639b8e3aee6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, газ, венесуэла, shell
Нефть, Газ, ВЕНЕСУЭЛА, Shell
18:53 07.05.2026
 
Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле

Глава Shell Саван: компания изучает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле

© Фото : Shell Логотип компании Shell
Логотип компании Shell - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Логотип компании Shell . Архивное фото
© Фото : Shell
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле и ведет об этом активные переговоры с Каракасом, заявил глава компании Ваэль Саван.
"Наше особое преимущество заключается в глубоководной добыче газа. Мы ведем дискуссии с правительством Венесуэлы о возможностях монетизации газа, который долгое время оставался невостребованным. Идеальный путь для этого - поставки через завод Atlantic LNG в Тринидаде и Тобаго", - сказал он в ходе конференции с аналитиками.
В компании подчеркнули, что именно морские проекты являются приоритетом на ближайшие месяцы. Shell также изучает возможности работы на суше, такие проекты потребуют гораздо больше времени для реализации.
"Мы сосредоточены на морских газовых возможностях. В ближайшие месяцы нам предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - добавили в компании.
Добыча нефти в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Глава Shell допустил дефицит энергоресурсов в 2027 году
29 апреля, 00:43
 
НефтьГазВЕНЕСУЭЛАShell
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала