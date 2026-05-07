Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле
2026-05-07T18:53+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британо-нидерландская Shell рассматривает разработку морских газовых месторождений в Венесуэле и ведет об этом активные переговоры с Каракасом, заявил глава компании Ваэль Саван. "Наше особое преимущество заключается в глубоководной добыче газа. Мы ведем дискуссии с правительством Венесуэлы о возможностях монетизации газа, который долгое время оставался невостребованным. Идеальный путь для этого - поставки через завод Atlantic LNG в Тринидаде и Тобаго", - сказал он в ходе конференции с аналитиками. В компании подчеркнули, что именно морские проекты являются приоритетом на ближайшие месяцы. Shell также изучает возможности работы на суше, такие проекты потребуют гораздо больше времени для реализации. "Мы сосредоточены на морских газовых возможностях. В ближайшие месяцы нам предстоит проделать большую работу, чтобы воплотить эти планы в жизнь", - добавили в компании.
