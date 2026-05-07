https://1prime.ru/20260507/sochi-869756195.html
В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов
В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов - 07.05.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов
Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T19:05+0300
2026-05-07T19:05+0300
2026-05-07T19:05+0300
бизнес
сочи
аэропорт сочи
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_0:192:3053:1909_1920x0_80_0_0_8e56dbd09ff57e5f19b27d19bacbf6ed.jpg
СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи в четверг сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, ограничения вводили дважды за сутки. По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются 35 рейсов на вылет, семь из них на международных направлениях - в Анталью, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. На прилет задерживаются 25 рейсов. Кроме того, отменены восемь рейсов из Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ноябрьска, Челябинска, Еревана и два рейса из Москвы. Как рассказали в сочинском аэропорту, обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет. По данным аэропорта, по состоянию на 17.30 мск четыре рейса прибыли с запасных аэродромов, четыре борта остаются в Минеральных Водах и ещё два борта - во Владикавказе.
https://1prime.ru/20260507/vnukovo-869755604.html
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/39/841293900_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_162daa482f4f4d9bf24d5081be1a1ed9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, аэропорт сочи
Бизнес, СОЧИ, аэропорт Сочи
В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов
В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов, восемь рейсов отменены