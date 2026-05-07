В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов - 07.05.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов
2026-05-07T19:05+0300
бизнес
сочи
аэропорт сочи
СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи в четверг сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, ограничения вводили дважды за сутки. По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются 35 рейсов на вылет, семь из них на международных направлениях - в Анталью, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. На прилет задерживаются 25 рейсов. Кроме того, отменены восемь рейсов из Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ноябрьска, Челябинска, Еревана и два рейса из Москвы. Как рассказали в сочинском аэропорту, обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет. По данным аэропорта, по состоянию на 17.30 мск четыре рейса прибыли с запасных аэродромов, четыре борта остаются в Минеральных Водах и ещё два борта - во Владикавказе.
Самолет. Архивное фото
СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Аэропорт Сочи в четверг сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, ограничения вводили дважды за сутки.
По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются 35 рейсов на вылет, семь из них на международных направлениях - в Анталью, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Шарм-эш-Шейх.
На прилет задерживаются 25 рейсов. Кроме того, отменены восемь рейсов из Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ноябрьска, Челябинска, Еревана и два рейса из Москвы.
Как рассказали в сочинском аэропорту, обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет.
По данным аэропорта, по состоянию на 17.30 мск четыре рейса прибыли с запасных аэродромов, четыре борта остаются в Минеральных Водах и ещё два борта - во Владикавказе.
