В аэропорту Сочи задерживаются шестьдесят рейсов

Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

2026-05-07T19:05+0300

СОЧИ, 7 мая - ПРАЙМ. Шестьдесят рейсов задерживаются в аэропорту Сочи, восемь рейсов отменены, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Сочи в четверг сообщал о действии временных ограничений на работу воздушной гавани, ограничения вводили дважды за сутки. По данным табло, в сочинском аэропорту задерживаются 35 рейсов на вылет, семь из них на международных направлениях - в Анталью, Тбилиси, Батуми, Стамбул и Шарм-эш-Шейх. На прилет задерживаются 25 рейсов. Кроме того, отменены восемь рейсов из Самары, Минеральных Вод, Уфы, Ноябрьска, Челябинска, Еревана и два рейса из Москвы. Как рассказали в сочинском аэропорту, обстановка в терминале спокойная, скоплений пассажиров нет. По данным аэропорта, по состоянию на 17.30 мск четыре рейса прибыли с запасных аэродромов, четыре борта остаются в Минеральных Водах и ещё два борта - во Владикавказе.

