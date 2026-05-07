Спекулянты против рубля опустили руки и выходят из игры

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минфин объявил, что с 8 мая возвращается на валютный рынок с регулярными покупками валюты по бюджетному правилу. Объём покупок с 8 мая по 4 июня составит 110,3 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда рублей в день. Эта сумма оказалась существенно ниже ожиданий рынка, который предполагал, что объём покупок составит 300–400 миллиардов рублей.Поэтому в моменте мы видим укрепление рубля — ряд участников рынка мог ставить на ослабление, однако теперь закрывает короткие позиции по рублю. Минфин не предоставил разбивку операций по компонентам и учёл отложенный объём за март–апрель.🔄 Как это работаетНапомним, что Банк России в первом полугодии этого года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объёма операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 миллиарда рублей в день. Таким образом, с учётом объявленных Минфином объёмов Банк России перейдёт к покупке валюты — с 8 мая по 4 июня будет покупать её объёмом 1,18 миллиарда рублей в день (5,8 – 4,62).Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления.📈 Прогноз по рублю на майМы сохраняем наш прогноз: в мае рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах — 73–78 за доллар, 10,7–11,4 за юань, 86–92 за евро.В пользу рубля выступают два мощных фактора:⚠️ Негативный факторСезонное увеличение спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Однако, на наш взгляд, этот фактор не перевесит два указанных выше.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
