Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Спекулянты против рубля опустили руки и выходят из игры - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20260507/spekulyanty-869711724.html
Спекулянты против рубля опустили руки и выходят из игры
Спекулянты против рубля опустили руки и выходят из игры - 07.05.2026, ПРАЙМ
Спекулянты против рубля опустили руки и выходят из игры
Минфин объявил, что с 8 мая возвращается на валютный рынок с регулярными покупками валюты по бюджетному правилу. Объём покупок с 8 мая по 4 июня составит 110,3... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T05:05+0300
2026-05-07T05:05+0300
курс доллара к рублю
мнения аналитиков
рынок
финансы
минфин
совкомбанк
банк россии
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869711724.jpg?1778119500
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минфин объявил, что с 8 мая возвращается на валютный рынок с регулярными покупками валюты по бюджетному правилу. Объём покупок с 8 мая по 4 июня составит 110,3 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда рублей в день. Эта сумма оказалась существенно ниже ожиданий рынка, который предполагал, что объём покупок составит 300–400 миллиардов рублей.Поэтому в моменте мы видим укрепление рубля — ряд участников рынка мог ставить на ослабление, однако теперь закрывает короткие позиции по рублю. Минфин не предоставил разбивку операций по компонентам и учёл отложенный объём за март–апрель.🔄 Как это работаетНапомним, что Банк России в первом полугодии этого года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объёма операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 миллиарда рублей в день. Таким образом, с учётом объявленных Минфином объёмов Банк России перейдёт к покупке валюты — с 8 мая по 4 июня будет покупать её объёмом 1,18 миллиарда рублей в день (5,8 – 4,62).Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления.📈 Прогноз по рублю на майМы сохраняем наш прогноз: в мае рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах — 73–78 за доллар, 10,7–11,4 за юань, 86–92 за евро.В пользу рубля выступают два мощных фактора:⚠️ Негативный факторСезонное увеличение спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Однако, на наш взгляд, этот фактор не перевесит два указанных выше.Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка
https://1prime.ru/20260502/minfin-869484796.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Михаил Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg
Михаил Васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/83221/18/832211812_0:0:4024:4025_100x100_80_0_0_2a07ddbaa917403f777575718b4d8803.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, финансы, минфин, совкомбанк, банк россии, курсы валют
Курс доллара к рублю, Мнения аналитиков, Рынок, Финансы, Минфин, Совкомбанк, Банк России, курсы валют
05:05 07.05.2026
 
Спекулянты против рубля опустили руки и выходят из игры

Аналитик Васильев: Минфин вступает в игру, но не переломит тренд по рублю

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Михаил Васильев
Михаил Васильев
главный аналитик "Совкомбанка"
Все материалы
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Минфин объявил, что с 8 мая возвращается на валютный рынок с регулярными покупками валюты по бюджетному правилу. Объём покупок с 8 мая по 4 июня составит 110,3 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда рублей в день. Эта сумма оказалась существенно ниже ожиданий рынка, который предполагал, что объём покупок составит 300–400 миллиардов рублей.
"Все прояснится 6 мая". Что будет с рублем после решения Минфина
2 мая, 05:05
Поэтому в моменте мы видим укрепление рубля — ряд участников рынка мог ставить на ослабление, однако теперь закрывает короткие позиции по рублю. Минфин не предоставил разбивку операций по компонентам и учёл отложенный объём за март–апрель.

🔄 Как это работает

Напомним, что Банк России в первом полугодии этого года осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объёма операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 4,62 миллиарда рублей в день. Таким образом, с учётом объявленных Минфином объёмов Банк России перейдёт к покупке валюты — с 8 мая по 4 июня будет покупать её объёмом 1,18 миллиарда рублей в день (5,8 – 4,62).
Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления.

📈 Прогноз по рублю на май

Мы сохраняем наш прогноз: в мае рубль останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах — 73–78 за доллар, 10,7–11,4 за юань, 86–92 за евро.
В пользу рубля выступают два мощных фактора:
  • Высокие цены на нефть и другое сырьё из-за войны на Ближнем Востоке — это увеличивает предложение валюты. Если в январе–феврале цена на российскую экспортную нефть была чуть выше 40 долларов за баррель, то в марте она выросла до 77 долларов, а в апреле складывается около 100 долларов за баррель. Эта повышенная валютная выручка сейчас поступает на рынок. Ожидаем, что в мае напряжённость на Ближнем Востоке сохранится, а цена останется около 95 долларов.
  • Высокая ключевая ставка 14,5% — она снижает спрос на валюту. Ставка способствует привлекательности сбережений в рублях, охлаждает спрос на импорт, делает дорогой спекулятивную игру против рубля. Экспортёрам при текущей высокой рублёвой ставке выгоднее продавать валютную выручку, чем брать рублёвые кредиты.

⚠️ Негативный фактор

Сезонное увеличение спроса на валюту для закупки импорта и зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска. Однако, на наш взгляд, этот фактор не перевесит два указанных выше.
Автор: Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Курс доллара к рублюМнения аналитиковРынокФинансыМинфинСовкомбанкБанк Россиикурсы валют
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала