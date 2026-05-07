"Будем торговать с Россией". На Западе заявили об ультиматуме Трампу

2026-05-07T02:04+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Попытки президента США Дональда Трампа использовать нефтяную торговлю в качестве оружия могут привести к тому, что покупатели нефти из Америки начнут рассматривать поставки из России и Ирана, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Миссури Майкл Хадсон."Трамп шаг за шагом превращает нефтяную торговлю <…> в оружие. <…> Другие страны могут решить, что если США намерены перекрыть им поставки, то они <…> будут сотрудничать с Россией, Ираном и другими дружественными государствами вместо США", — заявил он.По словам Хадсона, аналогичные действия Вашингтона в финансовой сфере тоже обречены на неудачу."Если Трамп использует долларовую систему и международную финансовую систему как оружие, <…> угрожая другим странам уничтожить их экономики <…> в случае их отказа изолировать Иран и Китай, как того требуют США, тогда эти страны <…> могут создать альтернативную систему. И в будущем их банки станут <…> независимыми от США", — объяснил эксперт.США и Израиль 28 февраля начали атаки на иранские объекты, что привело к более чем трём тысячам жертв. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили двухнедельное прекращение огня. Переговоры в Исламабаде после этого закончились безрезультатно. Хотя о возобновлении боевых действий не сообщалось, США начали блокаду иранских портов.Из-за конфликта практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив — важный маршрут для поставок нефти и сжиженного газа на мировой рынок из стран Персидского залива.

