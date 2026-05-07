В Турции назвали главный источник инфляции в стране

2026-05-07T06:34+0300

АНКАРА, 7 мая – ПРАЙМ. Высокие арендные ставки на жилье остаются главным источником инфляции в Турции на фоне невысокой заработной платы в крупных городах, заявил экономист Фатих Керестеджи. В 2025 году арендная плата в среднем по странам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) выросла на 6,8%, тогда как в Турции - на 77,1%. За период 2015-2025 годов рост в среднем по ОЭСР составил 48,9%, а в Турции - 1457,7%, сообщала ранее газета Dünya. "Если власти хотят победить инфляцию, они должны снизить арендные ставки. Другого выхода нет", - приводит слова Керестеджи Dünya. Керестеджи отметил, что рост стоимости аренды влияет практически на все сферы экономики — от образования до ресторанного бизнеса и медицины, поскольку расходы на недвижимость закладываются в конечные цены товаров и услуг. По данным Центрального банка Турции, средняя стоимость аренды квартиры площадью 100 квадратных метров в Стамбуле достигла 40,5 тысяч лир (около 920 долларов), тогда как средний показатель по стране вырос до 24,2 тысячи лир (примерно 550 долларов). При этом реальный рост арендной платы составил 51,1% в годовом выражении. Экономист подчеркнул, что до 2021 года минимальной зарплаты в Стамбуле хватало для оплаты аренды жилья, однако теперь этого уже недостаточно. По его словам, дефицит предложения на рынке недвижимости усилился после сокращения объемов строительства с 2019 года и роста процентных ставок. Керестеджи также предупредил, что на фоне конфликта между США и Ираном усиливаются инфляционные риски и давление на экономику. Он ухудшил прогноз инфляции на конец года с 24% до 29%, а прогноз ключевой ставки — с 30% до 35%. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам апреля месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. Наибольший вклад в инфляцию в Турции, которая в апреле ускорилась сильнее ожиданий, внесли цены на аренду и содержание жилья, а также транспорт, подсчитало РИА Новости на основе данных Института статистики страны.

