Залужный сделал внезапное заявление о России
Российские военные контролирует ситуацию на фронте, признал посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный."Украина отдала инициативу на поле боя... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T14:34+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российские военные контролирует ситуацию на фронте, признал посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный."Украина отдала инициативу на поле боя России", — цитирует его издание "Страна.ua".Он добавил, что попытки ответить на действия российских военных стоят ВСУ очень больших потерь.Залужный также подчеркнул, что именно вопросы мобилизации и методов ее проведения становятся центром конфликта населения страны с властью.Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что удивлен нежеланием Владимира Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования.
Залужный: Украина отдала инициативу на фронте ВС России
