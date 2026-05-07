СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин - 07.05.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин
В Белом доме продолжают настаивать на том, что у американских властей есть план по регулированию цен на бензин, растущих на фоне ситуации с Ираном, передает... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T17:36+0300
17:36 07.05.2026
 
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин

CBS: Белый дом настаивает на том, что у властей есть план по регулированию цен на бензин

ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. В Белом доме продолжают настаивать на том, что у американских властей есть план по регулированию цен на бензин, растущих на фоне ситуации с Ираном, передает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома.
Как сообщало РИА Новости в четверг, уже во всех американских штатах, кроме Оклахомы, топливо самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) стоит более 4 долларов, а его цена в среднем по стране составляет 4,558 доллара.
Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс заявила телеканалу, что президент США Дональд Трамп и его команда "предвидели эти краткосрочные перебои на мировых энергетических рынках из-за операции "Эпическая ярость" и подготовили план по смягчению их последствий".
Она добавила, что администрация продолжает тесно сотрудничать с компаниями, чтобы изучить возможные пути стабилизации ситуации на энергетических рынках.
"Мы увидим, как мировые энергетические рынки стабилизируются, а цены на топливо быстро упадут до многолетних минимумов, которыми американцы наслаждались до начала операции "Эпическая ярость", - заявила Роджерс.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В Швейцарии заявили о риске нехватки газа из-за конфликта в Иране
