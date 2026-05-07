https://1prime.ru/20260507/usa-869753007.html
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин - 07.05.2026, ПРАЙМ
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин
В Белом доме продолжают настаивать на том, что у американских властей есть план по регулированию цен на бензин, растущих на фоне ситуации с Ираном, передает... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T17:36+0300
2026-05-07T17:36+0300
2026-05-07T17:36+0300
нефть
иран
сша
израиль
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ. В Белом доме продолжают настаивать на том, что у американских властей есть план по регулированию цен на бензин, растущих на фоне ситуации с Ираном, передает телеканал CBS со ссылкой на представителя Белого дома. Как сообщало РИА Новости в четверг, уже во всех американских штатах, кроме Оклахомы, топливо самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) стоит более 4 долларов, а его цена в среднем по стране составляет 4,558 доллара. Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс заявила телеканалу, что президент США Дональд Трамп и его команда "предвидели эти краткосрочные перебои на мировых энергетических рынках из-за операции "Эпическая ярость" и подготовили план по смягчению их последствий". Она добавила, что администрация продолжает тесно сотрудничать с компаниями, чтобы изучить возможные пути стабилизации ситуации на энергетических рынках. "Мы увидим, как мировые энергетические рынки стабилизируются, а цены на топливо быстро упадут до многолетних минимумов, которыми американцы наслаждались до начала операции "Эпическая ярость", - заявила Роджерс. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
https://1prime.ru/20260507/shveytsariya-869752267.html
иран
сша
израиль
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, иран, сша, израиль, дональд трамп
Нефть, ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп
СМИ сообщили о наличии у США плана по регулированию цен на бензин
CBS: Белый дом настаивает на том, что у властей есть план по регулированию цен на бензин
ВАШИНГТОН, 7 мая - ПРАЙМ.
В Белом доме продолжают настаивать на том, что у американских властей есть план по регулированию цен на бензин, растущих на фоне ситуации с Ираном, передает телеканал CBS
со ссылкой на представителя Белого дома.
Как сообщало РИА Новости в четверг, уже во всех американских штатах, кроме Оклахомы, топливо самой распространенной марки Regular (аналог АИ-92) стоит более 4 долларов, а его цена в среднем по стране составляет 4,558 доллара.
Помощница пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс заявила телеканалу, что президент США Дональд Трамп
и его команда "предвидели эти краткосрочные перебои на мировых энергетических рынках из-за операции "Эпическая ярость" и подготовили план по смягчению их последствий".
Она добавила, что администрация продолжает тесно сотрудничать с компаниями, чтобы изучить возможные пути стабилизации ситуации на энергетических рынках.
"Мы увидим, как мировые энергетические рынки стабилизируются, а цены на топливо быстро упадут до многолетних минимумов, которыми американцы наслаждались до начала операции "Эпическая ярость", - заявила Роджерс.
США и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
; жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон
и Тегеран
8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде
переговоры окончились безрезультатно. О возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив
. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.
В Швейцарии заявили о риске нехватки газа из-за конфликта в Иране