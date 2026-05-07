Россия в 2025 году поставила вафли на зарубежные рынки на рекордную сумму
2026-05-07T12:23+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Россия в 2025 году поставила на зарубежные рынки более 58 тысяч тонн вафель на сумму свыше 152 миллионов долларов, что является рекордным показателем за всю историю наблюдений, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно оценкам экспертов, в 2025 году Россия поставила на зарубежные рынки более 58 тысяч тонн вафель на сумму свыше 152 миллионов долларов США - это рекордный показатель выручки за всю историю наблюдений. В сравнении с 2024-м экспорт вырос на 11%", - говорится в сообщении.Отмечается, что в первом квартале 2026 года (без учета данных ЕАЭС за март) Россия экспортировала порядка 9 тысяч тонн вафель почти на 25,5 миллиона долларов. Кроме того, по данным исследовательской компании Data Bridge Market Research (DBMR), объем мирового рынка вафель в 2024 году оценивался в 4,19 миллиарда долларов. Согласно прогнозам, рынок такой продукции к 2032 году достигнет 6,23 миллиарда долларов, демонстрируя среднегодовой темп роста в 5,08% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2032 год.
