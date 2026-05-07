ВСУ перебрасывают резервы на Сумское направление

Командование ВСУ на фоне продвижения российских войск перебрасывает резервы из Киевской области на Сумское направление сообщили РИА Новости в российских силовых | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T07:20+0300

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Командование ВСУ на фоне продвижения российских войск перебрасывает резервы из Киевской области на Сумское направление сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "На фоне продвижения наших войск в Сумской области, командование ВСУ перебрасывает на данный участок фронта резервы", - сообщил он. По данным собеседника агентства, соответствующая информация фиксируется, в том числе, в публикациях украинских волонтёров. "Украинские волонтёры сообщают об отдельных подразделениях 1-й отмбр (отдельной тяжелой механизированной бригады - ред.), прибывших в Сумы из Киевской области", — отметил собеседник агентства.

