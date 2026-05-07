"Ничто не спасет": в США военный раскрыл правду о текущем состоянии ВСУ - 07.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции
"Ничто не спасет": в США военный раскрыл правду о текущем состоянии ВСУ
Текущая стадия конфликта на Украине определила устойчивое преимущество российских вооруженных сил над ВСУ, отметил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в... | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Текущая стадия конфликта на Украине определила устойчивое преимущество российских вооруженных сил над ВСУ, отметил бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью Скотту Хортону на его YouTube-канале."Получилось так, что мы оказались в войне на истощение, в которой значительно превосходящая по численности российская сторона будет и дальше доминировать над Украиной. И ВСУ просто не удастся ничего противопоставить численному превосходству русских", — признал военный.По его мнению, в текущих условиях любые потенциальные улучшения уже не смогут изменить положение украинской армии."Ничто не спасет украинскую сторону. Давайте это поймем. Что бы у вас ни случилось с моральным духом или чем-либо еще, — ничто не изменит ситуацию на передовой у украинской армии. У вас просто недостаточно сил", — отметил Дэвис.В апреле президент России Владимир Путин выразил уверенность в достижении целей специальной военной операции на Украине. При этом российский лидер подчеркивал открытость к мирным переговорам, отмечая необходимость обсуждения всех деталей предлагаемого плана.Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что киевскому руководству следует принять решение и начать переговоры. Он также предупреждал, что пространство для принятия решений сужается с продвижением российских войск.
