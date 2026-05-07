https://1prime.ru/20260507/yuan-869740341.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту - 07.05.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к росту после небольшого снижения на их старте, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T11:33+0300

2026-05-07T11:33+0300

2026-05-07T11:43+0300

китайский юань

юань

рынок

торги

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863983233_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_b25512a77558db13cafbccbecdac3c4a.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к росту после небольшого снижения на их старте, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск растёт на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,97 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на 1 копейку. "В среду Минфин РФ заявил о планах с 8 мая по 4 июня (с учетом отложенных в марте и апреле операций) покупки валюты и золота на 5,8 миллиарда рублей в день в объем объеме 110,3 миллиарда рублей. Рубль отреагировал на новости повышением, очевидно, отыгрывая более низкие объемы покупки, нежели опасались многие участники", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". С учетом балансирующих операций Банка России регулятор перейдет от продаж валюты на рынке к покупкам в размере 1,18 миллиарда рублей в день, комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "И это в целом неплохо, однако, учитывая взлетевшие цены на нефть и по-прежнему слабый спрос на валюту со стороны импорта, вряд ли достаточно для смены тренда в рубле. И, скорее, позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на валютном рынке: полагаем, что диапазон 10,8-11,3 рубля по курсу юаня сохранит свою актуальность в концовке недели", - заключает он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рынок, торги, рф