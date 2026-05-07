Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту - 07.05.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту
Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к росту после небольшого снижения на их старте, следует из данных Московской биржи. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T11:33+0300
2026-05-07T11:43+0300
11:33 07.05.2026 (обновлено: 11:43 07.05.2026)
 
Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к росту

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга переходит к росту после небольшого снижения на их старте, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.22 мск растёт на 2 копейки относительно предыдущего закрытия - до 10,97 рубля. На старте торгов китайская валюта дешевела на 1 копейку.
"В среду Минфин РФ заявил о планах с 8 мая по 4 июня (с учетом отложенных в марте и апреле операций) покупки валюты и золота на 5,8 миллиарда рублей в день в объем объеме 110,3 миллиарда рублей. Рубль отреагировал на новости повышением, очевидно, отыгрывая более низкие объемы покупки, нежели опасались многие участники", - рассказала Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
С учетом балансирующих операций Банка России регулятор перейдет от продаж валюты на рынке к покупкам в размере 1,18 миллиарда рублей в день, комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ.
"И это в целом неплохо, однако, учитывая взлетевшие цены на нефть и по-прежнему слабый спрос на валюту со стороны импорта, вряд ли достаточно для смены тренда в рубле. И, скорее, позволяет рассчитывать на стабилизацию ситуации на валютном рынке: полагаем, что диапазон 10,8-11,3 рубля по курсу юаня сохранит свою актуальность в концовке недели", - заключает он.
 
