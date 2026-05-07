СМИ сообщили о панике Зеленского перед наступлением армии России
Владимир Зеленский выразил западным лидерам обеспокоенность в связи с возможным наступлением России на фоне усугубляющегося дефицита вооружений у украинских...
2026-05-07T07:12+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский выразил западным лидерам обеспокоенность в связи с возможным наступлением России на фоне усугубляющегося дефицита вооружений у украинских войск, передает Bloomberg."По словам источников, знакомых с ходом обсуждения, Зеленский сообщил своим союзникам, что ожидает очередного российского наступления этим летом", — указывается в материале.Беспокойство киевской власти, как указывает автор материала, связано с неспособностью Европы полностью заменить помощь, предоставляемую ранее США."Запасы зенитных ракет оказались под еще большей нагрузкой, поскольку США фактически прекратили финансирование военной поддержки Киева. <…> А европейские ракетные системы, <…>, в обозримом будущем не рассматриваются как жизнеспособная альтернатива. По словам источников, их недостаточно на всех, и в одиночку они не способны обеспечить защиту украинского неба", — отметил он.Ранее журнал Foreign Policy, сославшись на анонимного дипломата, сообщал, что американские чиновники считают, что Украина не сможет продержаться и нескольких дней без международной поддержки. Европейские дипломаты, цитируемые изданием, выражают неуверенность в отношении будущих пакетов помощи по линии PURL. При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Украины.
