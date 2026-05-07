На Украине поразились громкому заявлению Зеленского о России
Мендель: слова Зеленского о РФ говорят о его нежелании заканчивать конфликт
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о России говорят о его нежелании заканчивать конфликт, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.
Агентство Bloomberg накануне написало, что глава киевского режима ожидает российского наступления этим летом и попросил новое оружие у западных спонсоров.
"Он не рассматривает возможность завершения войны, несмотря на очевидную нехватку живой силы и систем обороны", — говорится в ее публикации.
Ранее журнал Foreign Policy сообщал со ссылкой на неназванного дипломата, что американские чиновники не уверены в способности Украины продержаться хотя бы два дня без внешней международной помощи. По словам неназванных европейских дипломатов, с которыми побеседовало издание, по поводу дальнейших пакетов по линии PURL "нет большой уверенности". При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают "едва ли воодушевляющие сигналы" для Киева.
