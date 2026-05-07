https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869760182.html

"Опасный сдвиг". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад

"Опасный сдвиг". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад - 07.05.2026, ПРАЙМ

"Опасный сдвиг". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад

Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами обернется катастрофой для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T22:43+0300

2026-05-07T22:43+0300

2026-05-07T22:43+0300

спецоперация на украине

киев

запад

ереван

владимир зеленский

минобороны рф

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869666082_0:172:3025:1874_1920x0_80_0_0_8013d9bdadb1f1eb92b152a9278596fb.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами обернется катастрофой для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон."Если это произойдет, то будет означать опасный сдвиг в конфликте. <…> Девятое мая — одно из самых символичных национальных событий для России, поэтому любые срывы мероприятия будут иметь огромные политические и военные последствия", — написал он в соцсети X.По мнению политика, "если эта черта будет пересечена, ответные меры могут быть безграничными".В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html

киев

запад

ереван

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, запад, ереван, владимир зеленский, минобороны рф, всу