"Опасный сдвиг". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад - 07.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Опасный сдвиг". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад
Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами обернется катастрофой для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон.
2026-05-07T22:43+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Угроза Владимира Зеленского атаковать парад Победы 9 мая украинскими дронами обернется катастрофой для Киева, заявил британский политик Джим Фергюсон."Если это произойдет, то будет означать опасный сдвиг в конфликте. &lt;…&gt; Девятое мая — одно из самых символичных национальных событий для России, поэтому любые срывы мероприятия будут иметь огромные политические и военные последствия", — написал он в соцсети X.По мнению политика, "если эта черта будет пересечена, ответные меры могут быть безграничными".В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
22:43 07.05.2026
 
"Опасный сдвиг". Предупреждение Минобороны России ужаснуло Запад

