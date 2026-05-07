"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве.
2026-05-07T22:59+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве."Они довели ситуацию до абсурда, и теперь наркоман диктует свои условия и угрожает России. Прихвостень британского хозяина получил приказ лаять как можно громче, чтобы эскалировать конфликт. Какой цирк!" — написал пользователь."Попробуйте атаковать Парад Победы в Москве и увидите, что это будет самый печальный день для Украины. Избавьтесь от этой гордыни. Уйдите в отставку ради Украины и жителей ЕС, которые расплачиваются за вопиющую коррупцию", — отметил другой комментатор."Тем, кто советует Киеву нанести удар по России 9 мая: вы — враги Украины. Вы хотите, чтобы Украину разрушили, пока вы спокойно спите, а ваши семьи в безопасности. Вы просите Украину атаковать Россию и быть уничтоженной в ответ", — поделился мнением третий."Мы знаем, какую игру ты ведешь, мерзавец", — заключили читатели.В четверг глава киевского режима в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве. Он также заявил, что "не рекомендует" зарубежным гостям приезжать в столицу России.В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
