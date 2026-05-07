Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869760910.html
"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе
"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе
Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T22:59+0300
2026-05-07T22:59+0300
спецоперация на украине
украина
москва
киев
владимир зеленский
ес
всу
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве."Они довели ситуацию до абсурда, и теперь наркоман диктует свои условия и угрожает России. Прихвостень британского хозяина получил приказ лаять как можно громче, чтобы эскалировать конфликт. Какой цирк!" — написал пользователь."Попробуйте атаковать Парад Победы в Москве и увидите, что это будет самый печальный день для Украины. Избавьтесь от этой гордыни. Уйдите в отставку ради Украины и жителей ЕС, которые расплачиваются за вопиющую коррупцию", — отметил другой комментатор."Тем, кто советует Киеву нанести удар по России 9 мая: вы — враги Украины. Вы хотите, чтобы Украину разрушили, пока вы спокойно спите, а ваши семьи в безопасности. Вы просите Украину атаковать Россию и быть уничтоженной в ответ", — поделился мнением третий."Мы знаем, какую игру ты ведешь, мерзавец", — заключили читатели.В четверг глава киевского режима в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве. Он также заявил, что "не рекомендует" зарубежным гостям приезжать в столицу России.В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html
https://1prime.ru/20260502/fitso-869630572.html
украина
москва
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, москва, киев, владимир зеленский, ес, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, ВСУ, Минобороны РФ
22:59 07.05.2026
 

"Получил приказ". Слова Зеленского о России вызвали переполох на Западе

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на очередную угрозу Владимира Зеленского атаковать Парад Победы 9 мая в Москве.
"Они довели ситуацию до абсурда, и теперь наркоман диктует свои условия и угрожает России. Прихвостень британского хозяина получил приказ лаять как можно громче, чтобы эскалировать конфликт. Какой цирк!" — написал пользователь.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
"Попробуйте атаковать Парад Победы в Москве и увидите, что это будет самый печальный день для Украины. Избавьтесь от этой гордыни. Уйдите в отставку ради Украины и жителей ЕС, которые расплачиваются за вопиющую коррупцию", — отметил другой комментатор.
"Тем, кто советует Киеву нанести удар по России 9 мая: вы — враги Украины. Вы хотите, чтобы Украину разрушили, пока вы спокойно спите, а ваши семьи в безопасности. Вы просите Украину атаковать Россию и быть уничтоженной в ответ", — поделился мнением третий.
"Мы знаем, какую игру ты ведешь, мерзавец", — заключили читатели.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Канцлер Украины". Слова Трампа о Мерце вызвали бурную реакцию в ФРГ
1 мая, 22:40
В четверг глава киевского режима в очередной раз пригрозил нанести удары украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве. Он также заявил, что "не рекомендует" зарубежным гостям приезжать в столицу России.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2026
Фицо неожиданно высказался о Зеленском после телефонного разговора
2 мая, 19:16
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАМОСКВАКиевВладимир ЗеленскийЕСВСУМинобороны РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала