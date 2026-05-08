Спрос россиян на отдых в Абхазии в 2026 году вырос на 15 процентов

Мкртчян: спрос среди россиян на отдых в Абхазии вырос на 15%
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на отдых в Абхазии с начала года вырос уже на 15% по сравнению с прошлым годом, рассказал РИА Новости вице-президент ассоциации "Альянс туристических агентств", генеральный директор туроператора "Розовый слон" Алексан Мкртчян.
"Мы сейчас констатируем спрос плюс 15% по сравнению с прошлым годом", - сказал Мкртчян, отвечая на вопрос о том, как изменился спрос на отдых в Абхазии.
Эксперт отметил, что на это в том числе влияет открывшийся в Абхазии аэропорт. "Уже ... этим летом он будет работать, конечно, в больших объемах, чем в прошлом году", - пояснил он.
Также, подчеркнул Мкртчян, на спрос влияет возможность детям из России въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без загранпаспорта. "Сейчас глубина продаж Абхазии составляет три-четыре недели", - поделился он.
При этом цены на размещение в отелях Абхазии на 25% ниже, чем в Сочи. Так, стоимость недельного проживания для семейных туристов в четырехзвездочном отеле с типом питания "все включено" составляет 105 тысяч рублей. "Дорогу каждый выбирает сам: кто-то машиной, кто-то поездом, кто-то самолетом. У всех разные цены", - заключил Мкртчян.
Аэропорт в Сухуме открылся в мае 2025 года после 32-летнего перерыва, реконструкция воздушной гавани стала совместным проектом России и Абхазии.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в начале апреля на Абхазском международном экономическом форуме сообщил, что президент России Владимир Путин принял специальное решение сохранить на 2026-2027 годы возможность детям из РФ до 14 лет въезжать в Абхазию по свидетельству о рождении без загранпаспорта.
С 20 января 2026 года дети до 14 лет могут пересекать границу только при наличии собственного заграничного паспорта. При этом раньше выехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию и вернуться из этих стран можно было при наличии свидетельства о рождении.