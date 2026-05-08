СМИ: Apple достигла соглашения с Intel о производстве чипов для устройств - 08.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Apple достигла соглашения с Intel о производстве чипов для устройств
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Apple достигла предварительного соглашения с Intel о производстве части чипов, используемых в устройствах "яблочной" компании, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. "Apple достигла предварительного соглашения с Intel о производстве некоторых чипов для устройств Apple", - пишет газета. По словам источников, интенсивные переговоры продолжаются уже более года и в последние месяцы стороны согласовали официальный договор. Пока неясно, для каких именно продуктов Intel будет производить чипы, отметили собеседники газеты. Apple долгое время была главным клиентом TSMC, однако рост спроса со стороны разработчиков ИИ усилил давление на мощности тайваньского производителя чипов и подтолкнул Apple к поиску дополнительных поставщиков. Начиная с 2006 года компания использовала процессоры Intel в качестве основных для своих персональных компьютеров, но в 2020 году перешла на собственные процессоры, разработанные на основе архитектуры Arm Holding. Администрация президента США Дональда Трампа прошлым летом приобрела в Intel долю в 10%. Это сыграло ключевую роль в привлечении Apple к участию в торгах, передает газета. Источники также сообщили, что министр торговли США Говард Латник в течение последнего года неоднократно встречался с высокопоставленными представителями Apple, включая гендиректора Тима Кука, а также с главой SpaceX Илоном Маском и гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом, пытаясь убедить их начать сотрудничество с Intel. Как сообщает WSJ, Intel заключила партнерские соглашения со всеми тремя компаниями. Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. Штаб находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Штат компании насчитывает более 85 тысяч сотрудников. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
23:53 08.05.2026
 
СМИ: Apple достигла соглашения с Intel о производстве чипов для устройств

