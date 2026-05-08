АТОР: не менее 14 тысяч пассажиров ждут вылета из южных аэропортов России

2026-05-08T11:25+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Более 80 рейсов задержаны и отменены в южных аэропортах России, как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Работа 13 аэропортов юга РФ приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс. "В южных аэропортах России задержаны и отменены уже более 80 рейсов. По предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, в ожидании вылета находятся не менее 14 тысяч пассажиров. В основном речь идет о рейсах по России", - сказано в сообщении. Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток.

