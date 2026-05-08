Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу вечером

Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в минусе, следует из данных торгов.

2026-05-08T21:04+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам в пятницу вечером, неделю также готовится завершить в минусе, следует из данных торгов. По состоянию на 20.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1771 доллара с 1,1723 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 156,69 иены с уровня прошлого закрытия в 156,89 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,34% - до 97,95 пункта. С начала недели евро подорожал к американской валюте на 0,5%, иена - на 0,2%. Индекс доллара опустился на 0,2%. Инвесторы оценивают данные по американскому рынку труда. Так, безработица в США в апреле ожидаемо осталась на уровне марта в 4,3%. В то же время число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло сильнее прогноза - на 115 тысяч. Как указывают аналитики, данные указывают на то, что Федеральная резервная система (ФРС) в этом году сохранит учетную ставку на текущем уровне в 3,5-3,75%. "Общая тенденция по-прежнему свидетельствует о замедлении роста, и это явно указывает на то, что ФРС в этом году сохранит ставку без изменений", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Ballinger Group Кайла Чапмана (Kyle Chapman). Кроме того, в пятницу Мичиганский университет опубликовал статистику об индексе потребительских настроений в США. Согласно предварительной оценке, в мае показатель снизился до 48,2 пункта с 49,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ждали индекс на уровне 49,5 пункта.

