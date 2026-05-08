ЕК предупредила о рисках дефицита авиатоплива

ЕК: конфликт на Ближнем Востоке может привести к дефициту авиатоплива в ЕС
© AP Photo / Christophe EnaЗаправка самолета Airbus A350 авиационным топливом в аэропорту Руасси в Париже
БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива в Евросоюзе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, говорится в опубликованном ЕК документе с транспортными рекомендациями на фоне кризиса.
"Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, то это может привести к дефициту авиационного топлива, что в свою очередь может повлиять на работу авиаперевозок, в том числе стать причиной отмены рейсов", - сказано в тексте.
Согласно документу, сейчас представители авиаотрасли рассматривают возможность использовать топливо марки Jet A там, где традиционно поставляется стандартная для Европы Jet A-1. В документе уточняется, что нормативных препятствий для той или иной марки топлива нет в рамках его должного использования.
"Комиссия также приняла временные рамки государственной поддержки для других видов транспорта - автомобильного, железнодорожного, речного и морского - которые особенно пострадали от высоких цен на дизельное топливо", - заявили в Еврокомиссии.
Отмечается, что это позволит странам ЕС оказывать финансовую поддержку отраслям транспортного сектора, пострадавшим от топливного кризиса.
Кроме того, во избежание закрытия определенных маршрутов для европейских авиакомпаний могут быть введены послабления, чтобы строго не следовать правилу по заправке 90% топлива в аэропортах ЕС.