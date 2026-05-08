https://1prime.ru/20260508/ek-869780749.html

ЕК предупредила о рисках дефицита авиатоплива

ЕК предупредила о рисках дефицита авиатоплива - 08.05.2026, ПРАЙМ

ЕК предупредила о рисках дефицита авиатоплива

Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива в Евросоюзе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, говорится в опубликованном ЕК документе с... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T14:54+0300

2026-05-08T14:54+0300

2026-05-08T16:15+0300

энергетика

нефть

мировая экономика

ближний восток

европа

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869784055_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3a0401b3242138d062b6f767438f2309.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия предупредила о рисках дефицита авиатоплива в Евросоюзе в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, говорится в опубликованном ЕК документе с транспортными рекомендациями на фоне кризиса. "Если конфликт на Ближнем Востоке будет продолжаться, то это может привести к дефициту авиационного топлива, что в свою очередь может повлиять на работу авиаперевозок, в том числе стать причиной отмены рейсов", - сказано в тексте. Согласно документу, сейчас представители авиаотрасли рассматривают возможность использовать топливо марки Jet A там, где традиционно поставляется стандартная для Европы Jet A-1. В документе уточняется, что нормативных препятствий для той или иной марки топлива нет в рамках его должного использования. "Комиссия также приняла временные рамки государственной поддержки для других видов транспорта - автомобильного, железнодорожного, речного и морского - которые особенно пострадали от высоких цен на дизельное топливо", - заявили в Еврокомиссии. Отмечается, что это позволит странам ЕС оказывать финансовую поддержку отраслям транспортного сектора, пострадавшим от топливного кризиса. Кроме того, во избежание закрытия определенных маршрутов для европейских авиакомпаний могут быть введены послабления, чтобы строго не следовать правилу по заправке 90% топлива в аэропортах ЕС.

https://1prime.ru/20260504/aviakompanii-869652523.html

https://1prime.ru/20260506/usa-869723807.html

ближний восток

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, ближний восток, европа, ес, ек