Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе в 2026 году - 08.05.2026, ПРАЙМ
Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе в 2026 году
2026-05-08T21:40+0300
энергетика
бизнес
нефть
ормузский пролив
европа
fitch ratings
21:40 08.05.2026
 
© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкРейтинговое агентство Fitch Ratings
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле, следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch Ratings повысило прогнозы по ценам на нефть в мире и газ в Европе в 2026 году.
Аналитики агентства подчеркивают, что ключевой фактор изменения прогнозов по нефти - пересмотр предполагаемого срока фактического закрытия Ормузского пролива. "Теперь прогнозы основаны на предположении, что пролив начнет открываться примерно в июле", - добавляется в релизе.
Так, цена одного барреля североморской марки Brent ожидается в 2026 году на уровне 87 долларов вместо ожидавшихся ранее 70 долларов, американской WTI - 80 долларов, а не 65 долларов, как прогнозировалось ранее. Оценки по стоимости обеих марок на будущий год были повышены до 65 и 60 долларов соответственно, а прогноз на 2028 год остался без изменений.
Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 14 долларов за миллион кубических футов против 12 долларов ранее. Прогноз на 2027 год был повышен до 9 долларов, а на 2028 год - сохранен на прежнем уровне.
В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Fitch также сохранил уровень в 3,25 и 3 доллара за миллион кубических футов на 2027 и 2028 годы соответственно.
"Открытие пролива может произойти относительно быстро, но этот процесс также может быть сложным и неопределенным. Исходя из наших пересмотренных предположений о ценах на нефть, мы предположили, что закрытие пролива продлится около пяти месяцев, по сравнению с одним-двумя месяцами ранее. Среднегодовые цены на нефть, вероятно, будут ниже, если закрытие продлится менее пяти месяцев", - пишет Fitch.
ЭнергетикаБизнесНефтьОрмузский проливЕВРОПАFitch Ratings
 
 
