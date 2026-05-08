https://1prime.ru/20260508/fitch-869792401.html

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе в 2026 году

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе в 2026 году - 08.05.2026, ПРАЙМ

Fitch повысило прогноз мировых цен на нефть и на газ в Европе в 2026 году

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле, следует из доклада... | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T21:40+0300

2026-05-08T21:40+0300

2026-05-08T21:40+0300

энергетика

бизнес

нефть

ормузский пролив

европа

fitch ratings

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868249244_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_f8357a58f9194be14babf0dce47c4212.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что Ормузский пролив постепенно начнет открываться для судоходства лишь в июле, следует из доклада агентства. В связи с этим Fitch Ratings повысило прогнозы по ценам на нефть в мире и газ в Европе в 2026 году. Аналитики агентства подчеркивают, что ключевой фактор изменения прогнозов по нефти - пересмотр предполагаемого срока фактического закрытия Ормузского пролива. "Теперь прогнозы основаны на предположении, что пролив начнет открываться примерно в июле", - добавляется в релизе. Так, цена одного барреля североморской марки Brent ожидается в 2026 году на уровне 87 долларов вместо ожидавшихся ранее 70 долларов, американской WTI - 80 долларов, а не 65 долларов, как прогнозировалось ранее. Оценки по стоимости обеих марок на будущий год были повышены до 65 и 60 долларов соответственно, а прогноз на 2028 год остался без изменений. Ожидания по ценам на газ в Европе по индексу TTF были повышены на текущий год - до 14 долларов за миллион кубических футов против 12 долларов ранее. Прогноз на 2027 год был повышен до 9 долларов, а на 2028 год - сохранен на прежнем уровне. В то же время прогноз по ценам на газ на американской Henry Hub в 2026 году был сохранен на уровне 3,5 доллара за миллион кубических футов. Fitch также сохранил уровень в 3,25 и 3 доллара за миллион кубических футов на 2027 и 2028 годы соответственно. "Открытие пролива может произойти относительно быстро, но этот процесс также может быть сложным и неопределенным. Исходя из наших пересмотренных предположений о ценах на нефть, мы предположили, что закрытие пролива продлится около пяти месяцев, по сравнению с одним-двумя месяцами ранее. Среднегодовые цены на нефть, вероятно, будут ниже, если закрытие продлится менее пяти месяцев", - пишет Fitch.

https://1prime.ru/20260508/neft-869781958.html

ормузский пролив

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, нефть, ормузский пролив, европа, fitch ratings