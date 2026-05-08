https://1prime.ru/20260508/indeks-869775720.html
Индекс Мосбиржи снова снижается, но пока остаётся выше 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи снова снижается, но пока остаётся выше 2600 пунктов - 08.05.2026, ПРАЙМ
Индекс Мосбиржи снова снижается, но пока остаётся выше 2600 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается, удерживаясь выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T11:58+0300
2026-05-08T11:58+0300
2026-05-08T11:58+0300
экономика
рынок
торги
акции
ростов-на-дону
евгений локтюхов
мосбиржа
псб
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается, удерживаясь выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.25 мск опускается на 0,24% относительно предыдущего закрытия, до 2 609,17 пункта. Таким образом, рынок продолжает понижательную тенденцию последних дней. За две предыдущие сессии в совокупности индекс Мосбиржи потерял более 1%. И сильных идей для отскока рынка вверх пока не видно, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. В частности, снижаются в цене акции "Аэрофлота" (-1,8%) – после новостей о том, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания дронов в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Также дешевеют акции "Ленты" (-1,3%), "Алросы" (-1%), "Фосагро" (-1%). Дорожают бумаги "Циана" (+1,2%), "Полюса" (+0,4%), "Озона" (+0,3%). "Ждем сегодня сохранения консервативного настроя на рынке акций с точечным спросом на отдельные "идейные" бумаги, в первую очередь дивидендные истории, и движением индекса Мосбиржи в районе нижней границы нашего текущего целевого диапазона 2600-2700 пунктов", - отмечает Локтюхов. "При этом в субботу и воскресенье торги на Московской бирже не будут проводиться. В зависимости от того, как пройдут выходные, в начале следующей недели возможен как отскок рынка ближе к 2700 пунктам по индексу Мосбиржи, так и ускорение его снижения - к 2500 пунктам", - резюмирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".
https://1prime.ru/20260505/birzha-869683514.html
https://1prime.ru/20260506/zoloto-869710630.html
ростов-на-дону
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_6f2e2d2ecb178be2ced750d9c86e0351.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, акции, ростов-на-дону, евгений локтюхов, мосбиржа, псб, аэрофлот
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РОСТОВ-НА-ДОНУ, Евгений Локтюхов, Мосбиржа, ПСБ, Аэрофлот
Индекс Мосбиржи снова снижается, но пока остаётся выше 2600 пунктов
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов по главному индексу на 0,24%