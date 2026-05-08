Индекс Мосбиржи снова снижается, но пока остаётся выше 2600 пунктов

Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается, удерживаясь выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.

2026-05-08T11:58+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию снижается, удерживаясь выше 2600 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.25 мск опускается на 0,24% относительно предыдущего закрытия, до 2 609,17 пункта. Таким образом, рынок продолжает понижательную тенденцию последних дней. За две предыдущие сессии в совокупности индекс Мосбиржи потерял более 1%. И сильных идей для отскока рынка вверх пока не видно, считает Евгений Локтюхов из ПСБ. В частности, снижаются в цене акции "Аэрофлота" (-1,8%) – после новостей о том, что работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за попадания дронов в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Также дешевеют акции "Ленты" (-1,3%), "Алросы" (-1%), "Фосагро" (-1%). Дорожают бумаги "Циана" (+1,2%), "Полюса" (+0,4%), "Озона" (+0,3%). "Ждем сегодня сохранения консервативного настроя на рынке акций с точечным спросом на отдельные "идейные" бумаги, в первую очередь дивидендные истории, и движением индекса Мосбиржи в районе нижней границы нашего текущего целевого диапазона 2600-2700 пунктов", - отмечает Локтюхов. "При этом в субботу и воскресенье торги на Московской бирже не будут проводиться. В зависимости от того, как пройдут выходные, в начале следующей недели возможен как отскок рынка ближе к 2700 пунктам по индексу Мосбиржи, так и ускорение его снижения - к 2500 пунктам", - резюмирует Андрей Зацепин из компании "Алор брокер".

