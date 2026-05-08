На Западе пришли в ужас от решения Киева в преддверии 9 Мая - 08.05.2026, ПРАЙМ

Отчаявшаяся нанести России поражение Украина накануне празднования Дня Победы решила прибегнуть к террористическим методам, пишет итальянское издание...

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Отчаявшаяся нанести России поражение Украина накануне празднования Дня Победы решила прибегнуть к террористическим методам, пишет итальянское издание AntiDiplomatico."Киев не соблюдает объявленное перемирие. Это явный признак войны на информационном уровне. <…> По мере приближения 9 Мая существует риск того, что символы и празднования станут новыми фронтами конфликта, особенно в области, где побежденная Украина решила разыграть карту терроризма", — указывается в материале.Автор материала подчеркивает, что такие решения полностью разрушают ранее созданный Украиной образ."Происходят инциденты, которые противоречат выбранной киевским режимом стратегии позиционировать себя как жертву", — резюмирует он.Минобороны, по поручению Владимира Путина, объявило режим тишины с Украиной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы. Однако Зеленский ранее заявлял, что Украина готова соблюдать перемирие с полуночи 6 мая, но в ту же ночь ВСУ нанесли удар дронами по Джанкою в Крыму, в результате чего погибли пять человек.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва, в который раз, стала свидетелем несоблюдения Киевом собственного перемирия. Она отметила, что заявления главы Киева о мирных инициативах продиктованы попыткой перераспределить инициативу России и тяжелым положением ВСУ на поле боя.Ранее Зеленский угрожал нанести удар по параду в Москве в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Министерство обороны России приняло этого внимания и предупредило, что в случае любых попыток сорвать мероприятия военные нанесут ответный удар по столице Украины.

