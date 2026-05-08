Курс рубля вырос к юаню на Мосбирже в пятницу - 08.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы немного вырос к юаню, как и за неделю, не заметив возвращение Минфином операций по бюджетному правилу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 3 копейки, до 10,92 рубля. За неделю китайская валюта упала на 6 копеек. Июльский фьючерс нефти марки Brent на 19.12 мск дорожал на 1,51%, до 101,57 доллара за баррель. Юань снизился на 0,23%. Курс китайской валюты в пятницу двигался в диапазоне 10,89-10,98 рубля, за неделю - 10,89-11,09 рубля. "Курс рубля практически не заметил возвращения Минфина с операциями по бюджетному правилу, что не удивительно, ведь за вычетом операций ЦБ по продаже валюты чистые покупки едва превышают 1 миллиард рублей. Рубль в конце недели демонстрировал склонность к укреплению, продавливая доллар к 74, юань - под 10,9 рубля", - рассказал Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". Факторы поддержки рубля: жесткие денежно-кредитные условия, трансляция высоких цен на нефть, высокий спрос на рублевый долг, добавил он. "В недавно опубликованном резюме обсуждения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 24 апреля говорилось, что крепкий рубль оказывает на российскую экономику дезинфляционный эффект, способствуя удешевлению импорта. Учитывая это ни правительство, ни Банк России не заинтересованы в искусственном ослаблении рубля. Однако это способны спровоцировать внешнеполитические факторы", - комментирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. "Стоит отметить, что низкие объемы покупки валюты Минфином в мае могут объясняться техническими моментами в расчетах (в том числе с распределением квартальных выплат, учетом февральской корректировки и прочее). Не исключено, что в июне ведомство уточнит оценку и объемы покупок могут вырасти", - отмечает Наталья Ващелюк из УК "Первая". На следующей неделе на валютный рынок, вероятно, в основном продолжит влиять возросшая экспортная выручка, а курс доллара может находиться в интервале 72-75 рублей, курс юаня - в коридоре 10,6-11 рублей, считает она. На будущей неделе доллар ожидается на уровне 74-76, юань - 10,85-11,15 рубля, прогнозирует Смирнов. Ориентиры Мильчаковой для курса доллара, евро и юаня к рублю на начало второй декады мая: 74-76,5, 87-89 и 10,8-11,3 рубля соответственно.

