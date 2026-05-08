Лимаренко рассказал о проекте по углеродной нейтральности

Около десяти российских регионов заинтересованы в проекте по достижению углеродной нейтральности, опираясь на опыт Сахалинской области, сообщил РИА Новости...

2026-05-08T01:30+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Около десяти российских регионов заинтересованы в проекте по достижению углеродной нейтральности, опираясь на опыт Сахалинской области, сообщил РИА Новости губернатор Валерий Лимаренко. В декабре 2025 года в пресс-службе правительства региона информировали о принятом решении распространить практики низкоуглеродного развития во всех регионах России. На тот момент к внедрению указанной практики уже приступили Якутия, Коми, Татарстан, Иркутская и Архангельская области и Ставропольский край. "К этому проекту начинают подключаться другие регионы. В частности, вот, Якутия, например. Вообще около десяти регионов. Этим интересуется подмосковное правительство. Этим интересуется Татарстан. То есть ведущие регионы Российской Федерации. И мы в ближайшие несколько месяцев с этими регионами, вместе с министерством экономического развития будем как раз обсуждать вопросы, чтобы они подключились к эксперименту", - рассказал агентству Лимаренко. Сахалинская область - первый регион в РФ, в котором с 1 сентября 2022 года по поручению главы государства Владимира Путина проводят международный эксперимент по установлению углеродного баланса выбросов, поглощений парниковых газов и апробацию механизма квотирования выбросов парниковых газов. В 2025 году регион досрочно достиг поставленной цели.

