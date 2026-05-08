Нефть дорожает после обмена ударами Ирана и США

2026-05-08T08:28+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1% в пятницу утром после обмена ударами между Ираном и США, что привело к рискам дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке; марка Brent торгуется выше 100 долларов за баррель, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 8.12 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,34% относительно предыдущего закрытия - до 101,4 доллара за баррель; июньские фьючерсы на WTI дорожали на 1,09% - до 95,84 доллара. Инвесторы следят за событиями на Ближнем Востоке. Ранее в пятницу военное командование Ирана заявило, что США нарушили перемирие, осуществив атаку на ряд районов страны. Иран ответил на нарушение Штатами перемирия, атаковав американские корабли. Позднее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми ударами, если Тегеран вскоре не подпишет сделку с США. "Нефть торгуется между двумя рисками, с одной стороны - дипломатией, с другой - очередной эскалацией. Рынки все еще дают шанс мирным переговорам, но этого недостаточно, чтобы снизить премию за военный риск", - цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного стратега Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). США 3 мая отправили пакистанской стороне ответ на предложение Ирана, состоящее из 14 пунктов. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщал, что Тегеран в настоящий момент рассматривает предложение Вашингтона и еще не принял окончательное решение. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

