Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ - 08.05.2026, ПРАЙМ

Нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil, сообщает газета "Санкэй".

ТОКИО, 8 мая — ПРАЙМ. Нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil, сообщает газета "Санкэй". "Стремясь закупить как можно больше сырой нефти, в итоге ее приобрели две компании", - цитирует издание представителя агентства природных ресурсов и энергетики при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Танкер Voyager, перевозящий нефть с "Сахалина-2", 8 мая прибыл на нефтеперерабатывающий завод Fuji Oil, дочерней структуры компании Idemitsu Kosan в префектуре Тиба. До этого, 5-6 мая, судно осуществляло разгрузку нефти на заводе Taiyo Oil в городе Имабари префектуры Эхиме. Idemitsu Kosan и Taiyo Oil заявили, что министерство экономики, торговли и промышленности страны попросило компании принять российскую нефть. Представитель Idemitsu Kosan пояснил изданию, что это часть диверсификации закупок и они рассматривают все варианты для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей). В декабре 2025 года минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.

