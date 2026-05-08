Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ
"Санкэй": нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские нефтеперерабатывающие компании
Сахалин-1
ТОКИО, 8 мая — ПРАЙМ. Нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil, сообщает газета "Санкэй".
"Стремясь закупить как можно больше сырой нефти, в итоге ее приобрели две компании", - цитирует издание представителя агентства природных ресурсов и энергетики при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.
Танкер Voyager, перевозящий нефть с "Сахалина-2", 8 мая прибыл на нефтеперерабатывающий завод Fuji Oil, дочерней структуры компании Idemitsu Kosan в префектуре Тиба. До этого, 5-6 мая, судно осуществляло разгрузку нефти на заводе Taiyo Oil в городе Имабари префектуры Эхиме.
Idemitsu Kosan и Taiyo Oil заявили, что министерство экономики, торговли и промышленности страны попросило компании принять российскую нефть.
Представитель Idemitsu Kosan пояснил изданию, что это часть диверсификации закупок и они рассматривают все варианты для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).
В декабре 2025 года минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.