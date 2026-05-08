Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260508/neft-869781958.html
Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ
Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ - 08.05.2026, ПРАЙМ
Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ
Нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil, сообщает газета "Санкэй". | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T15:44+0300
2026-05-08T15:44+0300
энергетика
нефть
россия
япония
украина
сахалин-2
минфин сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/05/837410571_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fdba996203f5bd1c3519f50911a179f5.jpg
ТОКИО, 8 мая — ПРАЙМ. Нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil, сообщает газета "Санкэй". "Стремясь закупить как можно больше сырой нефти, в итоге ее приобрели две компании", - цитирует издание представителя агентства природных ресурсов и энергетики при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Танкер Voyager, перевозящий нефть с "Сахалина-2", 8 мая прибыл на нефтеперерабатывающий завод Fuji Oil, дочерней структуры компании Idemitsu Kosan в префектуре Тиба. До этого, 5-6 мая, судно осуществляло разгрузку нефти на заводе Taiyo Oil в городе Имабари префектуры Эхиме. Idemitsu Kosan и Taiyo Oil заявили, что министерство экономики, торговли и промышленности страны попросило компании принять российскую нефть. Представитель Idemitsu Kosan пояснил изданию, что это часть диверсификации закупок и они рассматривают все варианты для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов. Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей). В декабре 2025 года минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.
https://1prime.ru/20260508/neft-869771177.html
https://1prime.ru/20260503/sakhalin-869637016.html
япония
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/05/837410571_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66a18989aa3b21c8a9838021672b1fe2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, япония, украина, сахалин-2, минфин сша
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, УКРАИНА, Сахалин-2, Минфин США
15:44 08.05.2026
 
Нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские компании, пишут СМИ

"Санкэй": нефть с "Сахалина-2" приобрели две японские нефтеперерабатывающие компании

Сахалин-1
Сахалин-1
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 8 мая — ПРАЙМ. Нефть с российского проекта "Сахалин-2" была приобретена двумя японскими нефтеперерабатывающими компаниями Idemitsu Kosan и Taiyo Oil, сообщает газета "Санкэй".
"Стремясь закупить как можно больше сырой нефти, в итоге ее приобрели две компании", - цитирует издание представителя агентства природных ресурсов и энергетики при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2026
Нефть дорожает после обмена ударами Ирана и США
08:28
Танкер Voyager, перевозящий нефть с "Сахалина-2", 8 мая прибыл на нефтеперерабатывающий завод Fuji Oil, дочерней структуры компании Idemitsu Kosan в префектуре Тиба. До этого, 5-6 мая, судно осуществляло разгрузку нефти на заводе Taiyo Oil в городе Имабари префектуры Эхиме.
Idemitsu Kosan и Taiyo Oil заявили, что министерство экономики, торговли и промышленности страны попросило компании принять российскую нефть.
Представитель Idemitsu Kosan пояснил изданию, что это часть диверсификации закупок и они рассматривают все варианты для обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов.
Япония отказалась от постоянных закупок российской нефти в связи с ситуацией на Украине, но время от времени импортирует очень небольшой ее объем в рамках проекта "Сахалин-2". Так, по данным японского минфина, в 2025 финансовом году, который завершился 31 марта, Япония импортировала из России 95 тысяч килолитров нефти (597,5 тысячи баррелей).
В декабре 2025 года минфин США разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию.
Сахалин - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин
3 мая, 10:59
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯЯПОНИЯУКРАИНАСахалин-2Минфин США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала