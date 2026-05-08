Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОПЕК должна пересмотреть квоты после кризиса в Ормузе, заявили в Ираке - 08.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260508/opek-869785989.html
ОПЕК должна пересмотреть квоты после кризиса в Ормузе, заявили в Ираке
ОПЕК должна пересмотреть квоты после кризиса в Ормузе, заявили в Ираке - 08.05.2026, ПРАЙМ
ОПЕК должна пересмотреть квоты после кризиса в Ормузе, заявили в Ираке
Страны ОПЕК должны распределить крупные финансовые убытки после кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть квоты на добычу нефти, заявил РИА Новости советник... | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T17:45+0300
2026-05-08T17:45+0300
энергетика
нефть
ормузский пролив
ирак
кувейт
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83376d44488da856006329d61953c925.jpg
БАГДАД, 8 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК должны распределить крупные финансовые убытки после кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть квоты на добычу нефти, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех. "Странам ОПЕК требуется справедливо распределить финансовые убытки из-за кризиса в Ормузском проливе, пересмотреть свою политику после завершения нефтяного шока в Персидском заливе, в том числе систему квот на добычу", - сказал он. По словам собеседника агентства, другие участники нефтяного рынка, которые активно продавали сырье по высоким ценам в период эскалации в Ормузском проливе, должны принять участие в компенсации убытков стран, пострадавших от нефтяного шока. По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча в Ираке в марте упала в 2,6 раза, до 1,625 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - в 2,1 раза, до 1,213 миллиона. ОАЭ сократили добычу за месяц в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия же снизила производство на 23%, до 7,799 миллиона баррелей. На фоне острого нефтяного кризиса ОАЭ вышли из организации 1 мая. Страна также покинула состав Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте.
https://1prime.ru/20260505/opek-869680530.html
ормузский пролив
ирак
кувейт
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:63:2000:1563_1920x0_80_0_0_e0a5a5d9e54d2d872a4f85d69c46c9cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ормузский пролив, ирак, кувейт, опек
Энергетика, Нефть, Ормузский пролив, ИРАК, КУВЕЙТ, ОПЕК
17:45 08.05.2026
 
ОПЕК должна пересмотреть квоты после кризиса в Ормузе, заявили в Ираке

Советник премьера Ирака Салех призвал страны ОПЕК распределить финансовые убытки

ОПЕК
ОПЕК
ОПЕК . Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
БАГДАД, 8 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК должны распределить крупные финансовые убытки после кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть квоты на добычу нефти, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех.
"Странам ОПЕК требуется справедливо распределить финансовые убытки из-за кризиса в Ормузском проливе, пересмотреть свою политику после завершения нефтяного шока в Персидском заливе, в том числе систему квот на добычу", - сказал он.
По словам собеседника агентства, другие участники нефтяного рынка, которые активно продавали сырье по высоким ценам в период эскалации в Ормузском проливе, должны принять участие в компенсации убытков стран, пострадавших от нефтяного шока.
По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча в Ираке в марте упала в 2,6 раза, до 1,625 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - в 2,1 раза, до 1,213 миллиона. ОАЭ сократили добычу за месяц в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия же снизила производство на 23%, до 7,799 миллиона баррелей.
На фоне острого нефтяного кризиса ОАЭ вышли из организации 1 мая. Страна также покинула состав Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2026
Казахстан продолжает работу в рамках ОПЕК+, заявили в Минэнерго
5 мая, 13:24
 
ЭнергетикаНефтьОрмузский проливИРАККУВЕЙТОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала