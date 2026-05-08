ОПЕК должна пересмотреть квоты после кризиса в Ормузе, заявили в Ираке
2026-05-08T17:45+0300
БАГДАД, 8 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК должны распределить крупные финансовые убытки после кризиса в Ормузском проливе и пересмотреть квоты на добычу нефти, заявил РИА Новости советник премьер-министра Ирака по финансовым вопросам Мазхар Салех. "Странам ОПЕК требуется справедливо распределить финансовые убытки из-за кризиса в Ормузском проливе, пересмотреть свою политику после завершения нефтяного шока в Персидском заливе, в том числе систему квот на добычу", - сказал он. По словам собеседника агентства, другие участники нефтяного рынка, которые активно продавали сырье по высоким ценам в период эскалации в Ормузском проливе, должны принять участие в компенсации убытков стран, пострадавших от нефтяного шока. По данным апрельского доклада ОПЕК, добыча в Ираке в марте упала в 2,6 раза, до 1,625 миллиона баррелей в сутки, в Кувейте - в 2,1 раза, до 1,213 миллиона. ОАЭ сократили добычу за месяц в 1,8 раза, до 1,892 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия же снизила производство на 23%, до 7,799 миллиона баррелей. На фоне острого нефтяного кризиса ОАЭ вышли из организации 1 мая. Страна также покинула состав Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) со штаб-квартирой в Кувейте.
