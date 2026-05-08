Путин на совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по авиацентру

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.

2026-05-08T20:40+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения. "Мы сегодня обсудим несколько вопросов. И первый, основной, - это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.

