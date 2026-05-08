Путин на совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по авиацентру - 08.05.2026, ПРАЙМ
Политика
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по авиацентру
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T20:40+0300
политика
россия
рф
киев
владимир путин
совбез
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения. "Мы сегодня обсудим несколько вопросов. И первый, основной, - это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения", - сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
россия, рф, киев, владимир путин, совбез
Политика, РОССИЯ, РФ, Киев, Владимир Путин, Совбез
Путин на совещании Совбеза предложил обсудить атаку Киева по авиацентру

