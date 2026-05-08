Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России - 08.05.2026, ПРАЙМ
Политика
Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ.
"Я бы попросил вице-премьера правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас… о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса РФ", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.
Основным вопросом совещания стала атака Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения, которую глава государства назвал актом террористического характера.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
