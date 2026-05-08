https://1prime.ru/20260508/putin-869791434.html
Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России
Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России - 08.05.2026, ПРАЙМ
Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России
Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T20:46+0300
2026-05-08T20:46+0300
2026-05-08T20:46+0300
политика
бизнес
россия
рф
владимир путин
виталий савельев
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869791320_0:199:2245:1462_1920x0_80_0_0_049dba20e1f25ab34d4f2a85c11f6dd9.jpg
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ. "Я бы попросил вице-премьера правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас… о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса РФ", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Основным вопросом совещания стала атака Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения, которую глава государства назвал актом террористического характера.Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
https://1prime.ru/20260508/darchiev-869767144.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869791320_15:0:2230:1661_1920x0_80_0_0_59634644e6b89f89aafe3dfe3bccba7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, владимир путин, виталий савельев, совбез
Политика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Виталий Савельев, Совбез
Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России
Путин попросил Савельева доложить о мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ.
"Я бы попросил вице-премьера правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева
проинформировать нас… о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса РФ", - сказал Путин
в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ
.
Основным вопросом совещания стала атака Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения, которую глава государства назвал актом террористического характера.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.
Посол Дарчиев ожидает результатов от разговора Путина и Трампа