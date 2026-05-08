https://1prime.ru/20260508/putin-869791434.html

Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России

Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России - 08.05.2026, ПРАЙМ

Путин попросил Савельева доложить о мерах по работе авиаотрасли в России

Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T20:46+0300

2026-05-08T20:46+0300

2026-05-08T20:46+0300

политика

бизнес

россия

рф

владимир путин

виталий савельев

совбез

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/08/869791320_0:199:2245:1462_1920x0_80_0_0_049dba20e1f25ab34d4f2a85c11f6dd9.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Виталия Савельева доложить о дополнительных мерах по устойчивой работе авиаотрасли в РФ. "Я бы попросил вице-премьера правительства Российской Федерации Виталия Геннадьевича Савельева проинформировать нас… о дополнительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса РФ", - сказал Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.Основным вопросом совещания стала атака Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения, которую глава государства назвал актом террористического характера.Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.

https://1prime.ru/20260508/darchiev-869767144.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, владимир путин, виталий савельев, совбез