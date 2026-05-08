В Роскачестве рассказали, что должен включать в себя кемпинг
2026-05-08T09:26+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Каждый обустроенный кемпинг в соответствии с ГОСТ должен включать в себя жилую зону с минимальной площадью на одного туриста 6 квадратных метров, а на каждые 10 мест обязательно должны быть не меньше двух туалетов и одной душевой кабинки, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В соответствии с ГОСТ Р 58187-2018, каждый обустроенный кемпинг должен включать: жилую зону: минимальная площадь на одного туриста составляет 6 квадратных метров. При этом расстояние от любого размеченного места (питча) до санитарно-гигиенического блока не должно превышать 150 метров", - говорится в сообщении. "Санитарно-гигиенический блок: оборудуется на расстоянии не менее 4,5 метра от объектов размещения. На каждые 10 питчей обязательно наличие не менее двух туалетов, а также минимум одной душевой кабины и одного умывальника", - продолжили в организации. Стандарт рекомендует обустройство раздельных санузлов для мужчин и женщин, а также бытового блока с прачечной и зоной сушки одежды. Техническая оснащенность кемпинга имеет ключевое значение для комфортного отдыха. Стандарт предписывает электрификацию не менее половины питчей из расчета одна розетка на место. На территории обязательно должен быть пункт залива чистой питьевой воды, оснащенный запорным краном и гибким шлангом длиной не менее 6 метров, указали в Роскачестве. Помимо этого, для слива хозяйственно-бытовых стоков оборудуется специальная площадка с твердым покрытием размером не менее 3 на 9 метров с удобным заездом и водоприемной воронкой. Сточные воды от туалетов и биотуалетов должны сливаться в отдельный приемник. На всей территории кемпинга обязательна установка мусоросборных контейнеров. Помимо установки собственных палаток или парковки автодомов и караванов, современные кемпинги могут предлагать гостям размещение в мобильных домах, бунгало, каркасных или модульных зданиях, а также в кемпинговых палатках.
