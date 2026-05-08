Межгосударственные отношения России и Белоруссии - 08.05.2026, ПРАЙМ
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Межгосударственные отношения России и Белоруссии

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в пятницу.
Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Белоруссии.
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. В июле 2024 года Белоруссия стала членом ШОС, в ноябре 2024 года получила статус страны-партнера БРИКС.
Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНТАКТЫ
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
В 2023 году президенты России и Белоруссии встречались не менее десяти раз. В 2024 году лидеры провели 11 встреч, а также 12 телефонных разговоров.
13-15 марта 2025 года президент Белоруссии Лукашенко посетил с официальным визитом в Москву. Это была его первая зарубежная поездка после переизбрания на пост главы Белоруссии в январе.
13 марта состоялись переговоры с президентом России Путиным, которые продолжились на следующий день.
14 марта Лукашенко выступил в Совете Федерации. За большой вклад в создание Союзного государства, укрепление дружбы и сотрудничества между народами России и Белоруссии, а также за заслуги в развитии парламентаризма Лукашенко был награжден почетным знаком Совета Федерации.
29 апреля 2025 года президент Белоруссии Лукашенко совершил рабочую поездку в Волгоград. В преддверии 80-летия Победы Путин и Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане.
Президенты России и Белоруссии приняли участие в пленарном заседании международного форума Союзного государства "Великое наследие – общее будущее".
Состоялась также двусторонняя встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко.
9 мая 2025 года президент Белоруссии присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
27-28 июня 2025 года Путин посетил Минск с рабочим визитом, где принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума и в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
1 августа 2025 года президенты России и Белоруссии посетили Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где присутствовали на службе в храме Смоленской иконы Божией Матери. Затем состоялась краткая беседа лидеров двух стран, после которой они ответили на вопросы представителей СМИ.
2 сентября 2025 года Путин встретился с Лукашенко в Пекине. Главы государств прибыли в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоялось 1 сентября, а также в параде победы по случаю окончания Второй мировой войны (3 сентября).
25-26 сентября 2025 года Лукашенко посетил Москву с визитом. 25 сентября вместе с российским лидером он принял участие в "Мировой атомной неделе", посвященной 80-летию атомной промышленности в РФ. 26 сентября состоялись переговоры двух лидеров по широкому кругу вопросов, они продолжались более пяти часов. Президент Белоруссии вместе с президентом России заслушал доклад Генерального штаба РФ.
Очередная встреча Путина и Лукашенко состоялась 26 ноября 2025 года в Бишкеке (Киргизия) на полях саммита ОДКБ.
21-22 декабря 2025 года президент Белоруссии посетил с рабочим визитом Санкт-Петербург. В первый день визита он провел встречу с президентом Российской Федерации, а также принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Во второй день рабочий визит Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей глав государств - участников СНГ в Санкт-Петербурге – лидеры стран Содружества встретились в Эрмитаже.
26 февраля 2026 года Лукашенко вновь посетил Москву, где вместе с Путиным провел заседание Высшего государственного совета Союзного государства в Москве.
Заседание предваряла беседа лидеров России и Белоруссии.
Активный диалог ведется по линии правительств двух стран.
7 апреля 2025 года глава российского правительства Михаил Мишустин встретился в Москве с белорусским коллегой Александром Турчиным, для которого это была первая зарубежная поездка после назначения на должность.
24 июля 2025 года главы правительств России и Белоруссии Мишустин и Турчин провели рабочую встречу на полях международной экологической конференции, которая прошла в Республике Алтай.
29-30 сентября 2025 года Мишустин посетил Минск, где принял участие в заседаниях Совета глав правительств государств – участников СНГ и Евразийского межправительственного совета.
В рамках визита в Белоруссию Мишустин посетил международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь" и выступил на пленарной сессии "Союз новых технологий: создавая промышленность будущего".
Мишустин также принял участие во встрече Лукашенко с главами делегаций государств - участников заседания Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ.
11 декабря 2025 года Турчин посетил Москву для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.
30 декабря 2025 года первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров встретился в Москве с первым заместителем премьер-министра Белоруссии Николаем Снопковым.
20 января 2026 года заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Белоруссии Юрием Шулейко.
Поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами.
9-10 июня 2025 года министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков посетил Москву с первым официальным визитом. В ходе визита прошли переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
7 июля 2025 года Лавров и Рыженков провели рабочую встречу на полях XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
27 октября 2025 года главы внешнеполитических ведомств России и Белоруссии провели встречу на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.
24-25 ноября 2025 года министр иностранных дел Белоруссии Рыженков посетил Москву с рабочим визитом для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран. Состоялась также двусторонняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран.
Осуществляется взаимодействие по линии министерств и ведомств.
15 апреля 2025 года директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посетил Минск для участия в совместном заседании коллегии с Комитетом государственной безопасности Белоруссии. Состоялась встреча с президентом Белоруссии Лукашенко. Перед встречей с белорусским лидером Нарышкин поговорил с председателем КГБ Белоруссии Иваном Тертелем.
16 мая 2025 года министр обороны России Андрей Белоусов посетил Белоруссию с рабочим визитом. Его принял Лукашенко. Также прошли переговоры Белоусова с его белорусским коллегой, генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В рамках визита Белоусов и российская военная делегация посетили в пригороде Минска мемориальный комплекс "Хатынь" и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.
Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего государственного совета Союзного государства (26 февраля 2026 года в Москве), Совета министров Союзного государства (2 февраля 2026 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (4 декабря 2025 года в Минске). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры.
Ускорению интеграционных процессов практически во всех сферах способствовало утверждение Высшим госсоветом союзного государства 29 января 2024 года "Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годах". Документ состоит из 11 разделов, включающих в себя вопросы макроэкономической политики, деятельности в сфере статистики общего финансового рынка, согласованной налоговой политики и сотрудничества в таможенной сфере, единых промышленной и аграрной политики, функционирования объединенных энергетических рынков и эксплуатации объектов атомной энергии, объединенной транспортной системы, построения единого информационного пространства, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной, научно-технической и социальной сферах.
Большую роль в двустороннем взаимодействии играет парламентское измерение. Раз в полгода попеременно в городах двух стран проводятся сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Очередная 69-я сессия Парламентского собрания прошла в декабре 2025 года в Москве.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Россия – главный экономический партнер Белоруссии (доля во внешней торговле республики – около 60%). За последние четыре года товарооборот увеличился практически в два раза, превысив отметку в 50 миллиардов долларов, а по итогам 2025 года – вырос на 2,8%, до 51,9 миллиарда долларов (около 4,3 триллиона рублей).
Россия и Белоруссия практически полностью перешли на финансовые расчеты в национальных валютах – их доля в расчетах уже 98,8%.
Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили 4 миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Реализуются крупные совместные проекты в области автомобильной, сельхозтехники, лесозаготовительной отрасли и других.
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом стало строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией "Росатом". Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023 года правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока. Второй блок станции был введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. В ноябре 2025 года стало известно о планах построить третий блок БелАЭС.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Странами подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
6 декабря 2024 года был подписан Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ определяет взаимные союзнические обязательства по обеспечению обороны, защиты суверенитета, независимости и конституционного строя, целостности и неприкосновенности территорий России и Белоруссии.
В рамках военного и военно-технического сотрудничества между странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", зенитной ракетной системой С-400. Также проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении.
В 2023 году было принято решение о размещении в Белоруссии российского нестратегического ядерного оружия.
В декабре 2025 года в Белоруссии на боевое дежурство встал один из новейших ракетных комплексов средней дальности "Орешник".
В 2024 году на новый уровень вышло двустороннее сотрудничество в освоении космоса. 23 марта - 6 апреля состоялась экспедиция на МКС экипажа в составе российского космонавта, Героя России Олега Новицкого и первой участницы космического полета в истории современной Белоруссии Марины Василевской. Полет прошел в штатном режиме. На борту представительница Белоруссии провела ряд исследований в разных областях – от спектральной фотосъемки до биомедицины. Лукашенко заявил о готовности Минска принять участие в создании российской космической станции.
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Важной составляющей российско-белорусских отношений является межрегиональное сотрудничество, которое способствует развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между нашими странами. Устойчивые отношения с Белоруссией поддерживают более 80 субъектов Российской Федерации.
С 2014 года попеременно в России и Белоруссии под председательством глав верхних палат парламентов проводятся Форумы регионов, которые вносят весомый вклад в реализацию инвестиционных потенциалов двух государств. XIII Форум регионов Белоруссии и России пройдет 25-26 июня 2026 года в Минске и Минской области.
КУЛЬТУРНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ СВЯЗИ
Последовательно развиваются культурные и гуманитарные связи, в том числе за счет прямых контактов между учреждениями образования, науки, культуры, спорта, общественными организациями двух стран, а также в рамках межведомственных и межрегиональных программ сотрудничества. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, финансируемые в том числе из бюджета Союзного государства. В российских и белорусских городах проходят ежегодные тематические культурно-массовые мероприятия, приуроченные ко Дню единения народов России и Белоруссии (2 апреля). Талантливым россиянам и белорусам присуждаются премии Союзного государства за вклад в развитие литературы и искусства, а также в области науки и техники.
Важной ежегодной площадкой для культурного сближения народов остается Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске".
Особое внимание уделяется взаимодействию по вопросам патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти.
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.
Согласно данным, озвученным на IV Белорусско-российском туристическом конгрессе, Белоруссию ежегодно посещают около 5 миллионов российских туристов. Россияне охотно посещают местные санатории и здравницы. По данным за 2025 год, гости из России составили 93% от общего числа иностранцев, размещавшихся в санаторно-курортных организациях республики. Это порядка 230 тысяч человек, или на 13% больше, чем в 2024 году. Еще больший рост отмечен в гостиничном секторе. Его услугами воспользовались вчетверо больше туристов из России, чем годом ранее, – 1,2 миллиона человек.
Количество ежегодных поездок белорусских граждан в Россию, в том числе с туристическими целями, прирастает аналогично высокими темпами и уже давно превысило один миллион человек.
 
