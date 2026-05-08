РЖД ввели новые скидки к грузовому тарифу на перевозки черных металлов

2026-05-08T11:46+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. РЖД ввели новые скидки к грузовому тарифу от 32,5% до 50% на перевозки черных металлов, сообщила компания. РЖД с 2013 года в определенных случаях имеют право давать скидки к грузовому тарифу в рамках коридора. Ее верхняя граница составляет 50%. Надбавка была обнулена несколько лет назад. "Правление РЖД приняло еще ряд решений о предоставлении скидок на перевозку черных металлов. Так, до конца этого года будут действовать объемные скидки от 32,5% до 50% на перевозки черных металлов в полувагонах со станций Ворсино (Калужская область), Присады (Тульская область), Нижнесергинская (Свердловская область) и Аппаратная (Екатеринбург) в зависимости от направлений", - говорится в сообщении компании. Еще одна скидка устанавливается на перевозки стальных заготовок. "С 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года устанавливается объемная скидка 40% на перевозки стальных заготовок в полувагонах со станции Ревда (Свердловская область) на станции Аппаратная и Нижнесергинская", - пишут РЖД.

