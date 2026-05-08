ЦБ будет контролировать экспорт платины и палладия банками за пределы ЕАЭС - 08.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ будет контролировать экспорт платины и палладия банками за пределы ЕАЭС
2026-05-08T22:47+0300
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Банк России теперь будет контролировать экспорт платины и палладия банками в страны за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из указа президента РФ Владимира Путина на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее такой контроль распространялся только на золото и серебро. Согласно указу, изменения внесены в положение о ввозе в Россию из государств, не входящих в ЕАЭС, и вывозе из России в эти государства драгоценных металлов, утвержденное указом президента от 20 сентября 2010 года №1137. "Слова "с аффинированными золотом и серебром в виде слитков" заменить словами "с аффинированными золотом, серебром, платиной и палладием в виде слитков", – говорится в новом документе. Речь идет о дополнении пункта, согласно которому Банк России контролирует экспортные операции кредитных организаций с аффинированными золотом и серебром в виде слитков. Правительство постановлением № 316 от 25 марта 2026 года разрешило банкам экспорт из металлов платиновой группы только палладия, исключив из перечня родий, иридий, рутений и осмий. При этом кабмин сохранил за банками право на получение генеральных лицензий на экспорт золота, серебра и платины.
22:47 08.05.2026
 
ЦБ будет контролировать экспорт платины и палладия банками за пределы ЕАЭС

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты
Готовые маркированные слитки платины высшей пробы 99,98% чистоты. Архивное фото
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФВладимир Путинбанк РоссияЕАЭС
 
 
