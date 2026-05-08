Филиппо призвал восстать против помощи Украине после скандала с Зеленским
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал французов выступить против помощи Украине из-за скандала с Владимиром Зеленским из-за расследования НАБУ.
"Мы были правы с самого начала : Зеленский находится в центре обширной коррупционной сети", — говорится в его публикации в соцсети X.
Филиппо подчеркнул, что деньги, выделенные европейскими странами, подпитывают эту сеть на Украине и частично возвращаются к ним обратно, где через откаты также обогащают тех, кто здесь подталкивает к продолжению этого конфликта.
"Французы должны восстать против этого массового грабежа!" — добавил он.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, в их разговоре поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указываетcя, что фирма получает крупнейшие контракты от военного ведомства, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее не дофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает, потому что они некачественные.
