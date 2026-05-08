Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая - 08.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая
2026-05-08T21:41+0300
2026-05-08T22:20+0300
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. "По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", - сказал он журналистам. "Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны", - сказал Ушаков.
21:41 08.05.2026 (обновлено: 22:20 08.05.2026)
 
Ушаков: Россия согласилась на инициативу Трампа о перемирии с 9 по 11 мая

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", - сказал он журналистам.
"Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны", - сказал Ушаков.
