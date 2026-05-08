https://1prime.ru/20260508/vladivostok-869767946.html

Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники прибыл во Владивосток

Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники прибыл во Владивосток - 08.05.2026, ПРАЙМ

Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники прибыл во Владивосток

Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T06:17+0300

2026-05-08T06:17+0300

2026-05-08T06:17+0300

бизнес

россия

приморье

владивосток

хабаровск

двжд

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869767946.jpg?1778210236

ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – ПРАЙМ. Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья. "В Приморье прибыл "Поезд Победы". На территории Владивостокского железнодорожного вокзала пройдут торжественные мероприятия с участием творческих коллективов", - говорится в сообщении. В составе поезда - пассажирские вагоны для ветеранов, платформы и вагоны с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны. На станции пройдут выступления творческих коллективов, а также торжественный митинг, в котором примут участие ветераны и труженики тыла, сообщали в ДВЖД. Накануне праздничный ретропоезд проехал по Хабаровску. Зрители увидели на его платформах легендарные танки Т-34 и ИС-2 и артиллерийские орудия Д-1, Д-44. Ветеранов и гостей праздника поезд провез от вокзала краевой столицы до станции "Хабаровск-2". На конечной точке маршрута состоялись торжественный митинг и концерт, была развернута полевая кухня.

приморье

владивосток

хабаровск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, приморье, владивосток, хабаровск, двжд