Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники прибыл во Владивосток

Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья. | 08.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-08T06:17+0300
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – ПРАЙМ. Праздничный ретропоезд с экспонатами военной техники времен Великой Отечественной войны прибыл во Владивосток, сообщает правительство Приморья.
"В Приморье прибыл "Поезд Победы". На территории Владивостокского железнодорожного вокзала пройдут торжественные мероприятия с участием творческих коллективов", - говорится в сообщении.
В составе поезда - пассажирские вагоны для ветеранов, платформы и вагоны с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны.
На станции пройдут выступления творческих коллективов, а также торжественный митинг, в котором примут участие ветераны и труженики тыла, сообщали в ДВЖД.
Накануне праздничный ретропоезд проехал по Хабаровску. Зрители увидели на его платформах легендарные танки Т-34 и ИС-2 и артиллерийские орудия Д-1, Д-44. Ветеранов и гостей праздника поезд провез от вокзала краевой столицы до станции "Хабаровск-2". На конечной точке маршрута состоялись торжественный митинг и концерт, была развернута полевая кухня.
