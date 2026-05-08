Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс китайской валюты перешел к снижению после столь же небольшого утреннего роста, следует из данных Московской биржи.

2026-05-08T13:27+0300

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты перешел к снижению после столь же небольшого утреннего роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.35 мск снижается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 10,93 рубля. При этом на открытии торгов он рос на те же 2 копейки, а в течение торгового дня юань торгуется в коридоре 10,92-10,98 рубля. Рубль продолжает консолидацию, отмечает Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". В пятницу возобновляются операции по бюджетному правилу, в рамках которых Центробанк будет осуществлять покупки валюты и золота в размере 1,18 миллиарда рублей в сутки, напоминает Богдан Зварич из ПСБ. Такого объема недостаточно для изменения курсового тренда, однако это может сдержать инвестиционные продажи валюты. При этом повышенный объем предложения иностранной валюты из-за роста цен на нефть, а также сохраняющийся слабый спрос со стороны импортеров и населения создают предпосылки для удержания юанем в ближайшие сессии позиций в нижней половине диапазона 10,8–11,3 рубля, добавляет он. У рубля больше шансов на укрепление, нежели на ослабление, и не исключено сильное движения на следующей неделе, когда участники рынка повысят активность в связи с завершением майских праздников, добавляет Зацепин. А ближе к концу месяца вырастут риски краткосрочного ухода китайской валюты на более низкие уровни из-за подготовки экспортеров к пику налоговых выплат мая, заключает Зварич.

