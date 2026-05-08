https://1prime.ru/20260508/yuan-869783155.html

Юань снижается на Мосбирже к рублю перед длинными выходными

Юань снижается на Мосбирже к рублю перед длинными выходными - 08.05.2026, ПРАЙМ

Юань снижается на Мосбирже к рублю перед длинными выходными

Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опускается в район уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. | 08.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-08T16:25+0300

2026-05-08T16:25+0300

2026-05-08T16:25+0300

китайский юань

рынок

сша

минфин

риком-траст

ук альфа-капитал

мнения аналитиков

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опускается в район уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.53 мск уменьшался на 4 копейки (-0,4%), до 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-10,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,39 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,13 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг снижался в район уровня 10,9 рубля. Перед длинными выходными преобладают продажи валюты. "Рубль уверенно проводит первую декаду мая, сохраняя позиции вблизи локальных максимумов с начала года. Несмотря на возобновление покупок иностранной валюты и золота со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, рынок воспринял эти действия спокойно. Участники рынка сочли объем покупок валюты недостаточным для серьезного изменения баланса спроса и предложения. Цены на энергоресурсы остаются сверхкомфортными. Экспортеры по-прежнему активно продают валютную выручку, а спрос на импорт остается сдержанным", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,14% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.57 мск росла на 0,4%, до 100,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,9 пункта. Прогнозы К завершению торгов пятницы курсы будут находиться в следующих диапазонах: 74,6-75 рубля за доллар и 10,95-11,1 рубля за юань, прогнозирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В ближайшие дни доллар останется в диапазоне 73-76 рублей, причем ближе к нижней границе, рассчитывает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Объем майских покупок валюты Минфина РФ слишком мал, чтобы развернуть тренд, а сигнал ЦБ прямо указывает на приоритет крепкого курса как антиинфляционного якоря", - добавляет он.

https://1prime.ru/20260508/aktsii-869782155.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, минфин, риком-траст, ук альфа-капитал, мнения аналитиков