Юань снижается на Мосбирже к рублю перед длинными выходными - 08.05.2026, ПРАЙМ
Китайский юань
Юань снижается на Мосбирже к рублю перед длинными выходными
МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в пятницу опускается в район уровня 10,9 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 15.53 мск уменьшался на 4 копейки (-0,4%), до 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-10,98 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,39 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,13 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг снижался в район уровня 10,9 рубля. Перед длинными выходными преобладают продажи валюты. "Рубль уверенно проводит первую декаду мая, сохраняя позиции вблизи локальных максимумов с начала года. Несмотря на возобновление покупок иностранной валюты и золота со стороны Минфина в рамках бюджетного правила, рынок воспринял эти действия спокойно. Участники рынка сочли объем покупок валюты недостаточным для серьезного изменения баланса спроса и предложения. Цены на энергоресурсы остаются сверхкомфортными. Экспортеры по-прежнему активно продают валютную выручку, а спрос на импорт остается сдержанным", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,24% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,14% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 15.57 мск росла на 0,4%, до 100,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 97,9 пункта. Прогнозы К завершению торгов пятницы курсы будут находиться в следующих диапазонах: 74,6-75 рубля за доллар и 10,95-11,1 рубля за юань, прогнозирует Валерия Попова из ИК "Риком-траст". В ближайшие дни доллар останется в диапазоне 73-76 рублей, причем ближе к нижней границе, рассчитывает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Объем майских покупок валюты Минфина РФ слишком мал, чтобы развернуть тренд, а сигнал ЦБ прямо указывает на приоритет крепкого курса как антиинфляционного якоря", - добавляет он.
Китайский юань, Рынок, США, Минфин, РИКОМ-ТРАСТ, УК Альфа-Капитал, Мнения аналитиков
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

