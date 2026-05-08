"Отравляет все": на Западе сообщили о внезапной катастрофе из-за Украины - 08.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Отравляет все": на Западе сообщили о внезапной катастрофе из-за Украины
2026-05-08T07:47+0300
07:47 08.05.2026
 
"Отравляет все": на Западе сообщили о внезапной катастрофе из-за Украины

Weltwoche: политика в отношении Украины стала отравляющим элементом для Запада

© Фото : Администрация Президента УкраиныФлаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Политика в вопросе Украины стала отравляющим элементом для западных стран, которые из-за нее лишились преимуществ партнерства с Россией, пишет газета Die Weltwoche.
"Нынешняя политика в отношении Украины отравляет все. <…> Любой, кто осмеливается призывать к миру с Россией или указывать на стратегические ошибки Запада, подвергается санкциям или остракизму", — отмечается в материале.
Как пишет автор, Евросоюз, несмотря на активную подготовку к военному противостоянию с Россией, не сможет достичь победы. Таким образом, по мнению Weltwoche, Европа обрекает себя на разрушение.
"Правда довольно проста: Россия — жизненно важный партнер для Европы. <…> Европа должна заключить мир с Россией, вместо того чтобы морально готовиться к войне, в которой она не сможет победить. Все остальное — это политика коллективного самоуничтожения", — подытожило издание.
Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно акцентировал внимание на том, что Европа старается блокировать мирное урегулирование конфликта на Украине.
Ранее Владимир Путин отмечал, что западные лидеры часто используют образ российской угрозы для запугивания своих граждан и отвлечения от внутренних проблем.
