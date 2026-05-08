"Он проиграл войну": на Западе заявили о жестком ударе по Зеленскому из США

2026-05-08T07:42+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Британский военный аналитик Александр Меркурис высказал мнение в эфире YouTube-канала, что после переговоров с русскими Соединенные Штаты могут прийти к выводу, что лучшим шагом будет максимальное сворачивание поддержки режима Владимира Зеленского."Русские просто говорят американцам: "Смотрите, вы продолжаете вкладывать свои ресурсы в этого коррумпированного Владимира Зеленского, которого вы сами недолюбливаете, <…> он проиграл войну за вас, вы это знаете. Если вам пришлось поступиться интересами в Персидском заливе, если вы готовы отказаться от своих позиций там, то, конечно же, вы можете сделать то же самое и с Украиной". <…> Американцы, вероятно, наконец придут к пониманию того, что в их собственных интересах наилучшей политикой в отношении Украины будет отказ от всякого участия в этом конфликте", — рассказал эксперт.На прошлой неделе, по инициативе Москвы, состоялся телефонный разговор между президентами России и США, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.Советник президента Юрий Ушаков отметил, что во время обсуждения международных вопросов лидеры уделили основное внимание ситуации вокруг Ирана и Персидского залива. Кроме того, они обсудили тему Украины и сошлись во мнении, что Владимир Зеленский затягивает конфликт.Президент США ранее выразил удивление нежеланием руководителя киевского режима идти на уступки в вопросах урегулирования украинского конфликта. Американский лидер подчеркнул, что с Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с Путиным.

