"Вышел из-под контроля": на Западе запаниковали из-за поведения Зеленского

2026-05-08T07:43+0300

МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Владимир Зеленский представляет собой угрозу для западных политиков, потеряв контроль над его действиями, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в беседе со Станиславом Крапивником на его YouTube-канале."Европейцы создали Зеленского как марионетку. Но в какой-то степени он превратился в монстра Франкенштейна, который вышел из-под контроля", — рассказал ученый.Ученый подчеркнул, что западные политики, создав неконтролируемую ситуацию в сердце Европы, теперь столкнулись с последствиями своих действий."Сначала его заставили отменить все предвыборные обещания. Ему даже не разрешали разговаривать с русскими без присутствия представителей ЕС и НАТО. <…> Но в наши дни он может говорить все что угодно, он может угрожать, он может разрушать трубопроводы в Европу, он может угрожать убийством лидеру Венгрии, он может делать все, что угодно, и никакой реакции больше не будет! Поэтому у меня складывается впечатление, что они уже и не контролируют его", — признался Диесен.Ранее венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока отметил, что агрессивное поведение Владимира Зеленского делает Украину и ее вооруженные силы серьезной угрозой для Европы.В понедельник, на церемонии открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване, Зеленский пригрозил провести атаки на парад в Москве 9 Мая, посвященный Дню Победы.

нато, владимир зеленский, европа, общество , мировая экономика, запад, венгрия, ес