"Настолько глуп": на Западе возмутились после видеообращения Зеленского
Британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х выразил мнение, что Владимир Зеленский, угрожающий нарушить парад в Москве на День Победы, подходит к...
2026-05-08T07:46+0300
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х выразил мнение, что Владимир Зеленский, угрожающий нарушить парад в Москве на День Победы, подходит к грани непростительных действий."Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки. <…> Он угрожает бомбардировками Москвы в День Победы — возможно, в самый священный день в году в российском календаре и в календарях многих бывших советских стран. Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды", — написал он.Глава киевского режима ранее в видеообращении вновь угрожал нанесением ударов украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве.Министерство обороны, в свою очередь, отреагировало на заявление Зеленского, предупредив, что любые попытки сорвать празднования будут встречены ударом по центру Киева.
Раттанси: угрозы атаки Москвы на День Победы свидетельствуют о глупости Зеленского