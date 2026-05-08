"Настолько глуп": на Западе возмутились после видеообращения Зеленского - 08.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Настолько глуп": на Западе возмутились после видеообращения Зеленского
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Британский журналист Афшин Раттанси в социальной сети Х выразил мнение, что Владимир Зеленский, угрожающий нарушить парад в Москве на День Победы, подходит к грани непростительных действий."Зеленский вот-вот может совершить такую тупость, которая выходит за все рамки. &lt;…&gt; Он угрожает бомбардировками Москвы в День Победы — возможно, в самый священный день в году в российском календаре и в календарях многих бывших советских стран. Если Зеленский действительно окажется настолько глуп, чтобы атаковать парад Победы, ответом станет невообразимое разрушение в Киеве. Причем, вероятно, прицелятся именно на него и членов его банды", — написал он.Глава киевского режима ранее в видеообращении вновь угрожал нанесением ударов украинскими БПЛА по Параду Победы в Москве.Министерство обороны, в свою очередь, отреагировало на заявление Зеленского, предупредив, что любые попытки сорвать празднования будут встречены ударом по центру Киева.
Раттанси: угрозы атаки Москвы на День Победы свидетельствуют о глупости Зеленского

